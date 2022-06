Renault et Atos, partenaires pour collecter les données industrielles à grande échelle

Renault et Atos nouent un partenariat afin de développer et commercialiser une plateforme de collecte des données industrielles à grande échelle. Cette collaboration annoncée le 28 juin 2022 vise à s'appuyer sur les compétences d'Atos pour commercialiser la solution ID@Scale, qui a été développée en interne par les équipes ingénieries, numériques et informatiques de Renault.



"Cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d'aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l’échelle de leur transformation numérique", se félicite Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel de Renault Group, dans un communiqué. A la clé, les partenaires promettent une amélioration de la performance opérationnelle des équipements industriels (meilleure productivité, réduction des défauts et diminution de la consommation d'énergie, etc.) et de la qualité des produits.



Collecter et structurer les données

La plateforme ID@Scale collecte et structure les données issues des équipements industriels tout au long du processus de production. Peu importe le fournisseur de l'équipement, sa génération, la version du firmware. Ces données, souvent hétérogènes et peu exploitées, sont normalisées dès la collecte, contextualisées et mises à disposition dans le cloud. Il est possible d'y accéder dans des tableaux de bord et avec différents outils d'analyse.



Si Renault a conçu cette plateforme, elle est adaptée aux autres secteurs industriels. "Atos permet de modulariser et renforcer la solution ID@scale à tous les secteurs industriels partout dans le monde", explique Rakesh Khanna, directeur de l'activité Digital chez Atos.



L'entreprise de services numériques industrialise cette solution grâce à son offre Edge to Cloud qui permet d'analyser en temps réel de gros volumes de données industrielles complexes. Ces données sont sécurisées et l'usage de technologies d'intelligence artificielle facilitée grâce aux serveurs BullSequana Edge. Le but de la solution ID@Scale est d'optimiser les performances opérationnelles en corrigeant et améliorant les processus de production. Mais également de favoriser l'émergence de divers cas d'usage industriels, que ce soit pour la maintenance, la consommation énergétique ou la production.

Déjà 80 millions d'euros d'économies pour Renault

Renault équipe déjà 22 de ses usines avec cette solution et remonte les données de plus de 75 000 équipements. Les modèles de données sont standardisés pour environ 50 processus de fabrication différents, précise le constructeur, comme le vissage, l'injection d'aluminium et le soudage des caisses et des châssis. Le constructeur affirme déjà réaliser des économies de 80 millions d'euros par an grâce à ce système, et ambitionne de monter ce chiffre à 200 millions d'euros en 2023 lorsque cette plateforme équipera ses 23 usines et collectera des données issues de 22 000 équipements.