Renault va travailler avec Valeo sur ses futurs "software defined vehicles"

Renault et Valeo ont annoncé, mardi 23 mai 2023, étendre leur collaboration au Software Defined Vehicle (SDV - véhicule défini par logiciel). Le constructeur et l’équipementier français entendent développer ensemble l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du groupe.

Calculateur haute performance et logiciels applicatifs

D’une part, l’équipementier fournira à Renault ses propres composants électriques et électroniques, notamment un calculateur haute performance, (HPC - High-Performance Computer), cœur de commande des systèmes d’aides à la conduite (ADAS). De l’autre, il produira pour lui des logiciels applicatifs embarqués tel que l'assistance au stationnement. Renault explique, dans son communiqué, que des ingénieurs de Valeo travailleront près de ses sites situés à Guyancourt, Toulouse et Sophia-Antipolis. Ils collaboreront étroitement avec les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel.



Le concept du SDV consiste à réduire le nombre de calculateurs pour basculer vers une architecture électronique centralisée permettant d'effectuer les mises à jour des véhicules à distance et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle. Si fut un temps, il semblait réservé aux marques haut de gamme et était notamment très affilié à Tesla, aujourd’hui, tous les constructeurs se mettent à plancher dessus, conscients de la généralisation prochaine du modèle et des perspectives financières qu’il génère (système d'abonnements, fonctionnalités payantes et recueil de données).

Renault se prépare à l'ère des SDV avec Qualcomm, Google et Valeo

A titre d'exemples, Hyundai a annoncé l’année dernière vouloir investir 12,6 milliards de dollars dans le logiciel d'ici 2030 et ce mois-ci, General Motors a dévoilé la création d'une division qui y est entièrement consacrée.



Mais le développement de logiciels de bord demande des compétences qui sortent du champ d’action de la plupart des constructeurs, d’où la nécessité de créer des partenariats avec des entreprises technologiques. Renault mise pour sa part sur Qualcomm pour les processeurs, sur Google pour la couche logicielle (le Car OS, le Cloud et le Digital Twin) et à présent sur Valeo, partenaire de longue date avec qui il travaille en parallèle sur la création d’un moteur électrique sans terre rare, prévu à horizon 2027.