Renesas va redémarrer progressivement sa ligne de production touchée par un incendie

Une usine de Renesas Electronics située à Hitachinaka, au Japon, a été touchée par un incendie en mars 2021. L'entreprise japonaise, qui est l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs pour l'industrie automobile, a annoncé lundi 19 avril vouloir restaurer ses capacités de production perdues d'ici la fin du mois de mai et redémarrer la production dès samedi, rapporte Reuters suite à une conférence.



Un coup dur pour l'automobile

La moitié de la capacité de production de la ligne endommagée devrait être rétablie d'ici fin avril. Puis, la montée en puissance de la production prendra encore environ 70 jours de plus, a détaillé Hidetoshi Shibata, CEO de Renesas Electronics.



Au total, l'incendie a détruit 28 machines dans l'usine et la surface brûlée s'étend sur environ 600 m². De la fumée s'est retrouvée dans la salle blanche, une pièce ou même de petites particules de poussière peuvent endommager les plaques de silicium (wafer) utilisées pour la fabrication des puces. Le remplacement des machines endommagée peut prendre plusieurs mois.



Un coup dur pour l'industrie automobile. Près de deux tiers des puces en gravure de 300 mm produites par cette usine sont destinée à ce secteur, qui est déjà fortement affecté par une pénurie mondiale de semi-conducteurs. De nombreux constructeurs sont contraints de ralentir leur production, voire de suspendre temporairement des lignes.