Rentable sur l'année 2022, le voyagiste Evaneos lève 20 millions d'euros

Evaneos, spécialiste de l'organisation des voyages, lève 20 millions d'euros. Une levée de fonds réalisée auprès de ses investisseurs historiques Partech, Level Equity, Quadrille Capital, XAnge, Serena Capital et le Fonds Ambition Numérique (Bpifrance). La start-up fondée en 2009 a levé un total de 100 millions d'euros depuis sa création dont 70 millions en 2018.

Une marketplace de mise en relation avec des agences

Evaneos se présente comme "une marketplace de mise en relation des voyageurs avec des agences locales pour la création de voyages uniques, authentiques et adaptés aux besoins chacun", résume Eric la Bonnardière. "50% des voyageurs se concentrent sur une dizaine de destinations", ajoute-t-il. Face à ce constat, Evaneos s'est positionné contre le tourisme de masse dès sa création. La marketplace assure proposer des alternatives à ces destinations prisées.

Un algorithme sélectionne les meilleures agences locales selon les besoins et les envies des clients. Ensuite, la préparation du voyage se fait en direct entre l'agence locale et le voyageur via les outils proposés par Evaneos. Cette derrière a mis au point une suite logicielle pour que les agences puissent contacter les voyageurs, gérer les paiements, suivre le voyage et sa qualité, récolter les avis clients, etc.

Evaneos prend une commission auprès des agences de voyage, mais elle assure que les voyages proposés sur sa marketplace sont au même prix que lorsque les agences les vendent en direct. La start-up recense plus de 600 agences dans 160 destinations et 500 000 clients ont réservé des voyages via sa plateforme depuis sa création. "Plus de 40% des voyageurs repartent avec nous dans les années suivant premier voyage", ajoute le cofondateur.

Une première année 2022 rentable

Après des années Covid compliquées pour le secteur du tourisme, les affaires repartent. Evaneos assure avoir un volume d'affaires quatre fois plus élevé cette année qu'en 2021. Surtout, la start-up sera rentable pour la première fois en 2022. Cette rentabilité a été rendue possible parce qu'Evaneos s'est concentrée sur le renforcement de l'efficacité de son business model. La start-up s'est concentrée sur l'amélioration de la transformation du nombre de devis, la baisse des dépenses dans la division marketing et la limitation de la dépendance à Google. Sur ce sujet, Eric la Bonnardière précise avoir investi sur la marque Evaneos notamment à l'aide de campagnes publicitaires dans le métro et le bus. Et "le panier moyen des voyageurs est en augmentation", ajoute-t-il.

La levée de fonds vient donc financer l'accélération d'Evaneos sur deux sujets : réinvestir les marchés hors de France (notamment l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne) et renforcer les équipes tech. La start-up entend travailler sur sa plateforme afin d'améliorer l'outil de sélection du voyage, fluidifier la communication, élargir l'offre avec des voyages bas-carbone (voyage en train, à proximité, etc.). Evaneos prévoit également la création d'outils pour aider les agences à créer de nouvelles offres et les mettre en ligne.

Vers un tourisme plus durable

Pendant la pandémie de Covid-19, la start-up explique avoir planché sur l'après avec le réseau d'agences locales, que ce soit sur la replanification des voyages annulés ou le déploiement d'une stratégie plus écologique. Evaneos s'est engagé dans une démarche visant à proposer un tourisme plus durable que ce soit sur le plan environnemental ou social, c'est-à-dire qui maximise les revenus pour les communautés locales. "Une démarche déjà engagée depuis longtemps", ajoute Eric la Bonnardière.

La start-up s'est posée des questions sur des éléments de différenciation et a décidé de continuer à travailler sur une offre plus locale et domestique. Allant dans ce sens, elle a fait sortir 25% des agences de sa marketplace, soit plus de 150. L'objectif est de proposer des agences qui soient en phase avec les valeurs d'Evaneos sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, la start-up assure "compenser 100% des émissions carbones" des voyages réservés sur sa plateforme et entend continuer à renforcer ce côté tourisme écologique.