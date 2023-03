Réseaux 5G : l'Allemagne bientôt forcée de se sevrer de Huawei ?

Huawei et ZTE, qui équiperaient près de 60% du réseau radio 5G en Allemagne, ne sont plus en odeur de sainteté dans le pays. L'Allemagne aurait l'intention de bannir à son tour certains composants des deux équipementiers télécoms chinois, a indiqué une source gouvernementale à Reuters. Si jamais l'interdiction – justifiée par des risques pour la sécurité intérieure – est confirmée, les opérateurs télécoms pourraient devoir remplacer les équipements déjà installés, a précisé le ministère de l'Intérieur.



En Europe, la Grande-Bretagne et la Suède ont déjà interdit à Huawei et ZTE de fournir des équipements critiques pour les réseaux 5G. Les opérateurs, dans ces deux pays, vont devoir retirer les équipements actuellement utilisés.

L'Allemagne dépendante de Huawei pour la 5G

Selon une étude du cabinet de conseil en télécoms Strand Consult publiée en décembre 2022, 59% des équipements radio 5G (antennes et stations de base qui communiquent avec le cœur de réseau) en Allemagne proviennent des équipementiers chinois. Une proportion qui est même plus importante que dans le réseau 4G. Huawei et ZTE représentent également plus de la moitié des équipements en Italie et aux Pays-Bas.



En France, les réseaux 5G utilisent beaucoup moins d'équipements chinois (17%) que les précédentes générations de réseaux. Huawei travaille encore avec SFR et Bouygues Telecom, dont il dit être présent sur 50% du réseau radio. La situation est différente pour les équipements de cœur de réseau, plus critiques, dont Huawei est exclu en France.

De nouvelles sanctions à venir aux Etats-Unis ?

Les États-Unis accusent depuis 2018 Huawei et ZTE d’offrir des portes dérobées à l’espionnage de Pékin, ce que réfutent les deux équipementiers. L'administration Trump avait privé Huawei de composants américains pour ses technologies 5G dès 2019. Le gouvernement Biden réféchit désormais à lui interdire d'utiliser les technologies américaines pour ses produits 4G et Wi-Fi (antennes, routeurs, serveurs…), ce qui priverait notamment Qualcomm et Intel d'un marché important.



Huawei reste néanmoins présent sur les réseaux – essentiellement ruraux – qu'il avait déployés aux États-Unis, et qui coûteraient plusieurs milliards de dollars à remplacer selon l'équipementier.