Resilience lève 40 millions d'euros pour son application de télésuivi du cancer du sein

La start-up Resilience, spécialisée dans le télésuivi du cancer du sein localisé, annonce ce 25 janvier une levée de fonds de 40 millions d'euros. Le tour de table a été mené Cathay Innovation et Singular. Exor (family office italien dirigé par John Elkann), Picus Capital (fonds allemand spécialisé en amorçage dirigé par les frères Samwer, fondateurs de Rocket Internet) et Seaya Ventures (fonds espagnol de capital-risque fondé par Beatriz González), MACSF Ventures, Vivalto Ventures, Ramsay Santé et Fondation Santé Service y ont également participé. La dernière levée de fonds de la jeune pousse de 5 millions d'euros remonte à mars 2021.



Mieux vivre les traitements

Resilience a été fondée par Céline Lazorthes (fondatrice de Leetchi) et Jonathan Benhamou (fondateur de PeopleDoc) en 2021. Elle est à l'origine de l'application mobile "Resilience Cancer", dont la première version est dédiée aux patients sous hormonothérapie (un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules cancéreuses) après un cancer du sein localisé. Disponible gratuitement sur iOS et Android, elle a pour objectif de les aider à mieux vivre les effets secondaires de leurs traitements.



Créée avec le centre Gustave Roussy spécialisé dans la lutte contre le cancer, l'application permet de mesurer, comprendre et apaiser les symptômes grâce à un espace personnalisé proposant des stratégies de soin de support. Les utilisateurs ont également accès à de nombreux articles de vulgarisation, vidéos et podcasts élaborés par des spécialistes (oncologue, sénologue, nutritionniste et sexologue).



Récolter des données pour suivre les malades

Cette application est également un outil de travail pour les professionnels de santé accompagnant les personnes atteintes ou en rémission d'un cancer. En effet, ils peuvent récolter des données en temps réel afin d'identifier les problématiques rencontrées par chaque patient, ce qui ouvre la voie à un suivi ultra-personnalisé. L'entreprise souhaite déjà enrichir son portefeuille de solutions dédié aux professionnels. Elle développe actuellement un logiciel capable d'agréger les données pertinentes permettant d'offrir aux soignants des recommandations avisées.



La version actuelle de l'application ne remplit pas, cependant, les critères pour recevoir la qualification de "dispositif médical". Resilience précise néanmoins que sa solution a été construite en collaboration avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et a bénéficié d'un audit technique et d'un test d'intrusion afin de vérifier sa robustesse.



Déployer la solution sur le territoire

Resilience a déjà déployé ses solutions au Centre Hospitalier (CH) Côte Basque, au CH de Valenciennes, au centre de cancérologie Les Dentellières à Valenciennes, au centre Gustave Roussy, et au CHU de Bordeaux. Elle souhaite accélérer son adoption en 2022 grâce à cette levée et à ses partenariats avec Ramsay Santé, ELSAN et Vivalto.