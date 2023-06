Resolve Stroke, la start-up française qui diagnostique mieux et plus tôt les AVC

Forte cause de mortalité, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) suscitent l’intérêt de nombreux chercheurs à travers le monde. Comment les prévenir, les déceler, les traiter ? La start-up française Resolve Stroke semble avoir une partie de la réponse. Ses trois cofondateurs travaillent en effet depuis l’an dernier à la commercialisation d’un dispositif d’imagerie cérébrale qui permettra à l’avenir de diagnostiquer plus efficacement et plus rapidement les AVC.



Un objectif qui repose sur les travaux de recherche d’Olivier Couture, du laboratoire d'imagerie biomédicale rattaché aux tutelles de Sorbonne Université, du CNRS et de l'Inserm, et qui a récemment tapé dans l’œil de la revue scientifique Nature. Celle-ci co-organisait la semaine dernière, en collaboration avec le géant pharmaceutique Merck, la finale du prix annuel Spinoff. Après une présentation éclairante de son PDG Aritz Zamacola, Resolve Stroke n’a pas remporté l’ultime récompense mais apparaît avec sa technologie avant-gardiste comme un futur fleuron français des medtech.

"Diagnostiquer plus tôt"

À ce jour, le diagnostic d’un AVC se fait seulement via l’utilisation d’IRM et de scanners, des appareils très précis mais trop peu nombreux donc surchargés, ou d’échographes à ultrasons conventionnels, plus accessibles mais bien mois précis. Resolve Stroke veut incarner le meilleur des deux options : "un ordinateur échographique 3D et ultra-rapide, portable et qui produit jusqu'à 200 volumes d'imagerie par seconde", résume le chercheur Olivier Couture. Cet appareil fonctionne aussi avec des ultrasons mais est dix fois plus puissant qu’un échographe classique utilisé notamment dans la surveillance des grossesses. Olivier Couture a en effet co-inventé une technique d’échographie dite "super-résolue" capable d’observer jusqu’aux plus petits vaisseaux sanguins du corps humain.



Surtout, le rendu des échographies de Resolve Stroke est en couleurs et en trois dimensions, ce qui constitue une véritable révolution dans le monde de la recherche. À l’aide d’une sonde, appliquée avec un gel sur la tempe du patient, il est ainsi possible en restant immobile environ deux minutes, de créer une modélisation 3D du cerveau et de ses nombreuses vascularisations et ainsi repérer les zones affectées. "C’est vraiment l’aspect qui change la donne, car la 2D implique d’avoir quelqu’un d’expert pour choisir le bon plan", complète Olivier Couture. S’il est toujours indispensable d’avoir un œil médical pour analyser ensuite l’échographie, l’examen en lui-même ne requiert plus de connaissance technique complexe.



L’invention de Resolve Stroke est en cela particulièrement flexible et peut être utilisée dès la prise en charge du patient en ambulance ou au chevet de ce dernier. Une avancée qui peut tout changer, comme le souligne Aritz Zamacola : "Dans le cas d’un AVC, on est à la minute près. Le diagnostiquer plus tôt, c'est commencer les traitements plus rapidement, c'est amener le patient dans le bon hôpital ou directement au bloc opératoire. Ça revient à lui faire gagner des minutes salvatrices."

Un test clinique à Caen en 2023

Aritz Zamacola, Olivier Couture et Vincent Hingot espèrent sur une commercialisation de leur appareil au terme de l’année 2025. Avant cette échéance, ils réaliseront en fin d’année un premier essai clinique sur des patients humains, au centre hospitalier universitaire de Caen.



"L'idée, c'est d'avoir une preuve de concept de nos technologies chez l'homme et de nourrir nos algorithmes de ce retour, soutient le PDG de Resolve Stroke. On a besoin d'avoir chez l'homme des données pour améliorer nos algorithmes." Peu coûteux en comparaison à un IRM ou à un scanner, l’échographe pourrait vite "se démocratiser", juge Aritz Zamacola : "Notre appareil n'est pas réservé à l'élite des hôpitaux mais a au contraire vocation à être dans n'importe quel hôpital qui voudra faire correctement le diagnostic et le suivi de ses patients, soit à leur chevet, soit dans les départements d'urgence, soit en pré-hospitalier."



D’ici là, la start-up, qui a entamé en mars une première levée de fonds, doit encore trouver des financements et des subventions publiques. S’ils n’étaient cette année pas éligibles au programme French Tech 2030, les cofondateurs de Resolve Stroke sont confiants quant à l’intégration de France 2030 dans les années à venir.



D’autant que le diagnostic des AVC n’est pas la seule application possible de "l’échographie super-résolue". "Cet appareil permet de voir extrêmement bien la vascularisation au niveau du cerveau, mais aussi d’autres organes, indique Aritz Zamacola. Olivier Couture travaille sur des cas qui sortent maintenant du périmètre du cerveau et on est en train de découvrir que les ultrasons, sur certaines applications, dépassent ce que sont capables de faire les IRM ou les scanners." Le foie, le rein ou encore des tumeurs cancéreuses pourraient ainsi être passés au crible ultra-précis de Resolve Stroke.