Retail media : Amazon alimente sa croissance avec de nouveaux formats publicitaires

Le retail media, la publicité sur les sites d'e-commerce, est un marché en forte croissance qui profite largement à Amazon. La publicité est devenue une source de revenus importante pour les groupe, qui fait face au ralentissement de la croissance du commerce électronique. Au troisième trimestre 2022, Amazon a publié un chiffre d'affaires publicitaire en augmentation de 25% sur un an à 9,5 milliards de dollars, alors que le marché publicitaire souffre d'une baisse des dépenses en raison de la crise, et tandis que le chiffre d'affaires total du groupe augmentait de 15% sur un an. C'est plus que les 8,9 milliards de dollars de revenus issus de ses abonnements Prime.

Nouveaux formats vidéo

Dans ce contexte, Amazon a annoncé le 26 octobre le lancement de nouveaux formats publicitaires. Le site va mettre l'accent sur les publicités vidéo, jugées les plus efficaces pour déclencher des actes d'achat. Trois nouvelles solutions vont faire leur apparition : la programmation de campagnes vidéo ciblées de manière contextuelle ou par audience, un outil de création de vidéos publicitaires gratuit en bêta basé sur des modèles personnalisables prêts à l'emploi, et un annuaire d'offres de création de vidéos publicitaires. Les publicités vidéo, dans un contexte de vente en ligne, permettent par exemple de mettre en scène des démonstrations, des unboxings ou des témoignages clients.



"Notre objectif est de faciliter au maximum la création et la distribution de contenu vidéo et d'apporter la puissance de la publicité vidéo à davantage de marques, quelle que soit leur taille ou leur niveau de ressources", explique Stéphane Grenier, directeur général d'Amazon Ads France, dans un communiqué.

Plusieurs solutions disponibles pour l'instant aux Etats-Unis

D'autres annonces concernent l'optimisation de la performance des campagnes. Amazon Ads lancera en novembre dans dix pays, dont la France, un nouvel outil de recommandations (mots-clés, enchères suggérés…) pour les campagnes de produits sponsorisés.



Amazon étend par ailleurs l'accès à ses espaces publicitaires en dehors de son site. Aux États-Unis, les annonceurs qui ne vendent pas sur Amazon, tels que les restaurants ou les clubs de sport, pourront diffuser des publicités sur Twitch. Les annonceurs pourront également se servir de la console de gestion d'achat média pour acheter des espaces dans les supermarchés Amazon Fresh.



Enfin, un service permettant aux marques d'offrir des bons d'achat aux clients qui cliquent sur leurs publicités et achètent le produit mis en avant sera bientôt disponible aux États-Unis en version bêta fermée. Ce type de call to action est déjà utilisé sur Twitch.