Retail VR, qui conçoit des showrooms en réalité virtuelle, lève 1,5 million d'euros

Retail VR, une plateforme SaaS collaborative qui fournit des services de réalité virtuelle et augmentée au secteur du retail, a annoncé le 5 avril une levée de fonds d'1,5 million d'euros auprès de Pays de la Loire Développement, Thématic Groupe, Atlantique Business Angels Booster, Femmes BA et des associés historiques.



Ses solutions apportent une "expérience immersive" à l'e-commerce : shopping virtuel pour le client final, virtualisation du point de vente dans le cadre de simulations pour le merchandising, les études du comportement d'achat et la conception de campagnes de trade marketing pour les distributeurs. La solution de showroom virtuel est disponible à partir de 49 euros par mois.

Un nouveau canal de vente entre le physique et le digital

Créée en 2018 par Erwan Krotoff et Adrien Zanelli, un ancien d'Orange Business Service, la société aurait déjà conquis une cinquantaine de clients parmi lesquels Nespresso, Lactalis, Printemps, L'Oréal, But et Intermarché.



"On peut imaginer que cela devient un nouveau canal de vente, qui se situe entre le physique et le digital, parce que beaucoup plus expérientiel que le digital tel que l'on le connaît aujourd'hui, et avec beaucoup moins de contraintes que le physique, tout en apportant un champ des possibles en expérience client tout à fait intéressant", témoigne Jean-Michel Cecconi, directeur open innovation chez Nespresso.



Retail VR est également partenaire Matterport (visites virtuelles en 3D pour l'immobilier, le tourisme, les assurances…), et fait partie de l’écosystème de start-ups de Cap Gemini. Elle est basée à Nantes et emploie 20 salariés.