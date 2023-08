Retour en prison pour Samuel Bankman-Fried, l'ancienne star des cryptos

© Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash

Retour en prison pour Samuel Bankman-Fried. Vendredi 11 août, la justice américaine a en effet révoqué la libération sous caution du fondateur de FTX, l’ancienne plateforme d’échange de cryptomonnaie qui a fait faillite fin 2022.

Le juge chargé du dossier a estimé que “SBF” n’avait pas respecté les règles du contrôle judiciaire imposé en décembre. L’ancienne star des cryptos a d’abord contacté un témoin (Ryne Miller, l’ex responsable juridique de FTX) sur l’application de messagerie Signal.

Intimidation de témoin

Surtout, le juge a estimé que Samuel Bankman-Fried s’est rendu coupable d’intimidation de témoin en partageant avec le New York Times des documents personnels et intimes écrits par Caroline Ellison, son ancienne petite amie et patronne d’Alameda, le fonds d’investissement rattaché à FTX qui a été à l’origine de sa chute.

Comme d’autres anciens dirigeants d’Alameda et de FTX, Caroline Ellison a plaidé coupable de fraude et accepté de collaborer avec la justice américaine. Elle devrait ainsi être un témoin capital dans le procès à venir de Samuel Bankman-Fried. Le juge a estimé que l’article publié fin juillet par le New York Times s’inscrivait dans une volonté de discréditer Caroline Ellison. Et d’intimider les autres témoins.

Jusqu'à 155 ans de prison

Fondée en 2019 et devenue la troisième plateforme d'échange de cryptomonnaie, FTX a fait faillite en novembre 2022. Cette chute a été précipitée par le déclin des cours qui a généré de lourdes pertes chez Alameda. Et qui a fait s’effondrer un château de cartes qui avait été bâti avec les fonds déposés par les clients de FTX.

Arrêté aux Bahamas, où était basé FTX, Samuel Bankman-Fried était depuis assigné à résidence au domicile de ses parents, à Stanford, au cœur de la Silicon Valley. Son procès doit débuter en octobre. Il est poursuivi pour douze chefs d'accusation, dont fraude, blanchiment d'argent et violation des lois électorales. Il encourt jusqu’à 155 ans de prison.