Retour de Wish en France un an après son déréférencement

Le déférencement de la marketplace américaine en France, qui avait été ordonné par le gouvernement en novembre 2021 pour cause de commercialisation de produits dangereux et non conformes aux normes européennes, puis confirmé en octobre 2022 par le Conseil constitutionnel, a finalement été levé.

Pas plus tard que vendredi dernier, le 10 mars 2023, l’entreprise américaine de e-commerce a été condamnée à 3 millions d’euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses (fausses promotions).

Google a reçu un mail lui annonçant la fin de l’injonction

La plateforme de e-commerce est donc de retour sur Google Search, la boutique d'applications Google Play et le moteur de recherche français Qwant. L’information a été relayée par le média Politico, qui l’a obtenue par le biais d’un porte-parole de Google. "Nous avons reçu une notification de la DGCCRF nous informant que l'injonction du 23 novembre 2021 nous ordonnant de retirer Wish de Search et Play est levée", a-t-il déclaré.

La décision aurait été prise "après plus d'un an de discussion avec Wish" et "au regard des engagements pris", a déclaré, toujours à Politico, un membre de l'équipe de la ministre française Olivia Grégoire, qui supervise la DGCCRF.

Retrait et rappel des produits dangereux

La plateforme aurait mis en place "des procédures de retrait et de rappel, et une limitation des produits similaires à ceux reconnus non conformes et dangereux", a assuré la fonctionnaire française, ajoutant que la DGCCRF "resterait très attentive aux engagements de Wish".

La plateforme de e-commerce, sur laquelle on peut trouver de tout à très bas prix grâce à l’importation de produits chinois bas de gamme, peut donc reprendre une activité normale en France pour l'instant.