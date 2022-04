Reveal, Implicity, Kaliz… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Reveal a levé 47 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Plateforme d’identification des opportunités de vente entre entreprises.

Investisseurs : Insight Partners, Eight Roads, Kernel, Ventech, Localglobe



Implicity a levé 21 M€

Secteur : Beauté, Santé

Plateforme de télésurveillance médicale dédiée aux patients porteurs de dispositifs cardiaques implantables.

Investisseurs : Crédit Mutuel Innovation, Bpifrance, BNP Paribas Développement, Serena Capital, XAnge, Karista



Kaliz a levé 20 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Plateforme de gestion locative.

Investisseur : ASSU 2000 Participations



Stonal a levé 20 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Plateforme de mesure et de gestion de la performance immobilière.

Investisseurs : Raise, business angels



Wooskill a levé 3,5 M€

Secteur : RH, Éducation

Plateforme de formation en ligne.

Investisseurs : business angels



Il était plusieurs fois a levé 3 M€

Secteur : Enfance

Plateforme de vêtements de seconde main pour enfants.

Investisseurs : Spring Invest, Bamboo, Enowe, Pays de la Loire Participations, business angels



Koliving a levé 2 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Plateforme de locations de logements en ligne.

Investisseurs : LeFonds, business angels



Flynt a levé 1,5 M€

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Solution d’optimisation des promotions dans la vente en ligne des restaurants.

Investisseurs : Kima Ventures, business angels



RFence a levé 1,3 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Spécialiste de la cybersécurité des infrastructures sensibles.

Investisseurs : Alacrité, FIRA 2, Wesley Clover International, Bpifrance



Ondorse a levé 1,2 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Plateforme de vérification automatique d’identité des sociétés.

Investisseurs : Eurazeo, Isai, business angels



Stokelp a levé 520 K€

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Marketplace dédiée aux surstocks de matières premières agroalimentaires.

Investisseurs : High Flyers Capital, Ventech





Ce relevé n'inclut pas les prêts ou les subventions dans les sommes levées par les start-up