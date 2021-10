Revenus des streamers, code source, projet Vapor... Twitch victime d'une fuite massive

Twitch, leader du streaming vidéo et propriété d'Amazon, a été victime d'une importante violation de données. "Nos équipes travaillent activement pour comprendre l'ampleur de la situation", a écrit la plateforme dans un tweet publié le 6 octobre 2021, confirmant ainsi l'incident.



Au total, ce sont 125 gigaoctets de données qui ont été volés, à en croire un lien vers un fichier torrent posté sur le forum de discussion 4chan par un internaute anonyme. Et ces données sont très juteuses.



Les plus gros salaires dévoilés

Les informations publiées contiennent notamment les salaires perçus par les 100 plus gros streamers de la plateforme entre août 2019 et octobre 2021. En haut de la pile on trouve "Critical Role", qui a gagné 9,6 millions de dollars durant cette période. Mais les sommes descendent vite : ludwing, sixième de la liste, n'a touché que 3,3 millions de dollars.



Le premier streamer français est Zerator, à la 44e place, avec 1,4 million de dollars perçus. Il a confirmé cette information en précisant qu'il s'agissait non pas de son chiffre d'affaires mais de son bénéfice. Il a également précisé que cette somme ne prenait pas en compte les revenus issus du "merchandising, du sponsoring, des opés...". Les "opérations spéciales", qui consistent en des partenariats à but publicitaire, sont généralement la première source de revenus des streamers à succès.



A noter que ces revenus sont très loin d'être représentatifs de la majorité des streamers. Ainsi, en janvier 2021, 50% des streamers ont touché moins de 11 centimes, avec un revenu moyen de 51 dollars, d'après Ackanir, ingénieur en sécurité informatique et youtubeur. Sur la même période, 0,4% des streamers ont gagné la moitié du total des revenus de la plateforme. En parallèle, moins de 10 000 streamers obtiennent une moyenne supérieure ou égale à 1000 dollars par mois. La preuve que très peu de gens peuvent réellement vivre de cette activité, contrairement à certaines croyances.



Un projet concurrent de Steam dévoilé

Plusieurs outils internes, notamment de l'équipe de sécurité de la plateforme, ainsi que le code source des différentes applications de streaming développées par Twitch ont également été publiés. Des détails sur un projet d'Amazon Games Studios auraient aussi fuité, d'après The Record. Ce projet, baptisé "Vapor", est décrit comme étant un concurrent de Steam, la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo au monde, qui appartient à Valve.



Ce n'est que le début ?

La fuite ne semble pas inclure d'informations sur le mot de passe ou l'adresse email des utilisateurs de Twitch. Mais cela ne signifie pas que ces données n'ont pas été volées. En effet, le message posté sur 4chan est intitulé "part one", suggérant qu'il pourrait y en avoir d'autres. Il est donc conseillé aux utilisateurs de Twitch de modifier leur mot de passe et d'activer l'authentification à double facteur. Twitch a regénéré toutes les clés de streaming de la plateforme vers 11h ce matin, par mesure de sécurité. Du côté des informations bancaires, elles ne sont pas stockées chez Twitch et ne sont donc pas à risque.



Le pirate à l'origine du message dit avoir agi en représailles à la mauvaise politique de modération de la plateforme. Il déclare que la communauté de Twitch est "un cloaque toxique répugnant". Twitch est régulièrement accusée par les utilisateurs d'inaction face à la violence de certains propos, voire à des actes de cyberharcèlement. De nouveaux outils de modération ont été présentés fin septembre.