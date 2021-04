Revolut préparerait une nouvelle levée de fond cet été pour atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars

L'entreprise britannique Revolut prépare une nouvelle levée de fonds qui la valorisera à 10 milliards de dollars, selon un article de Skynews publié le 17 avril. La levée de fond devrait avoir lieu après l’été. Pour ce tour de table, Revolut s’est fait conseiller par la banque d’investissement américaine FT Partners, qui est spécialisée dans la fintech.



15 MILLIONS D’UTILISATEURS

Lancée en 2015, Revolut est devenu une véritable plateforme financière présente dans plus de 35 pays. Elle propose désormais un service mobile accessible depuis une application disponible sur Android et iOS, très facile d’accès. Il suffit d’une pièce d’identité pour utiliser l’application. Son succès repose aussi sur l’absence de frais cachés, qu'on reproche souvent aux banques traditionnelles. Grâce à ses prestations, la plateforme a réussi à attirer 15 millions de clients particuliers depuis sa création et a annoncé en novembre dernier qu’elle était désormais rentable.



UNE PLATEFORME EN PLEINE DIVERSIFICATION

Après une levée de fonds de 500 millions de dollars de dollars lors d'un tour de financement à une valorisation de 5,5 milliards de dollars en février 2020, l’entreprise s’était développée aux Etats-Unis ou elle propose désormais des cartes de paiements virtuelles à usage unique permettant aux utilisateurs de dépenser différentes devises au taux de change interbancaire avec des frais bancaires bas. Suite à la levée de fond, la société avait aussi développer des services de transfert de devise à taux de change réel, d’épargne, de paiement entre particuliers, de gestion des finances personnelles.