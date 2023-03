RGPD : Meta prêt à un opt-out de la publicité ciblée pour se mettre en conformité

Mis à l'amende début janvier par la Cnil irlandaise pour violation du RGPD, et forcé de remettre sa politique de traitement des données personnelles en conformité d'ici début avril, Meta aurait trouvé la parade selon le Wall Street Journal. Le groupe de Mark Zuckerberg aurait l'intention de permettre aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram, les deux réseaux sociaux qui ont écopé de l'amende de 390 millions d'euros, de choisir dès la semaine prochaine de refuser le ciblage publicitaire basé sur ses comportements de navigation dans ses applications.

Il s'agirait donc d'un choix exprimé en opt-out, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles plaintes.

Les publicités seraient servies uniquement sur la base d'un ciblage large, sociodémographique notamment. Actuellement, le ciblage s'effectue aussi au moyen des données relatives aux vidéos regardées, aux liens cliqués, ou encore aux publications commentées.

La procédure d'appel court toujours

Le régulateur irlandais des données personnelles avait estimé que la politique de traitement des données à des fins de publicité ciblée sur Facebook et Instagram était contraire à la loi européenne sur la protection des données personnelles, dans la mesure où sa base juridique (l'acceptation des conditions générales sans laquelle l'utilisateur ne pouvait plus accéder à Facebook et Instagram) était infondée.

Meta avait indiqué son intention de faire appel du montant de l'amende et du le fonds de la décision, et cet appel continuera de suivre son cours, précise le WSJ.

Tout miser sur l'IA

L'Europe représentait en 2022 près du quart des revenus publicitaires de Meta. Depuis la mise en place de la nouvelle politique d'Apple sur le traitement des données personnelles, permettant à ses clients de refuser d'être tracés sur les applications tierces qu'ils utilisent, les données "first party" (celles récoltées sur leurs propres applications) sont devenues la monnaie publicitaire principale des grandes plateformes. Ne plus pouvoir les utiliser pour le ciblage restreint encore un peu plus les possibilités d'une entreprise comme Meta, dont la publicité pèse 97% des revenus.

Il reste cependant une piste pour transformer les algorithmes de ciblage : l'intelligence artificielle. Une piste que Meta parcourt en long, en large et en travers et qui représente l'avenir de ses services, à côté de la réalité augmentée.