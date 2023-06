Riverse lève 1,5 million d’euros pour sa plateforme de certification de crédits carbones

Créée en 2021, la start-up française Riverse développe un logiciel qui numérise le processus de certification pour l’émission de crédits carbone afin de le rendre plus rapide et moins couteux. Elle annonce ce 1er juin 2023 avoir levé 1,5 million d’euros en fonds propres. Un tour de table mené par Speedinvest, auquel ont participé Techstars Berlin, Evolem ainsi que plusieurs business angels. Grâce à ce premier financement, la jeune pousse entend perfectionner ses processus et sa plateforme, consolider son positionnement sur le marché français et investir le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Le marché florissant et controversé des crédits carbone volontaires

Riverse se place sur le marché des crédits carbone volontaires, qui permettent à des entreprises d'investir de leur plein gré dans des projets pour réduire leur empreinte environnementale. Une tonne de CO2 compensée équivaut à un crédit carbone, et le prix de ce dernier est fixé selon l'impact et le coût du projet en tenant compte de l'offre et de la demande.

Le marché est florissant, il représente "une opportunité de 40 milliards de dollars à l’horizon 2030" selon Ludovic Chatoux, CEO et co-fondateur de Riverse. Mais il est encore assez confidentiel et a mauvaise presse à cause des scandales de fraudes ayant éclaté sur fond de greenwashing, de projets pas si durables qu’affichés, voire de projets fantôme.

Certifier les projets industriels européens de décarbonation

Riverse a créé une méthodologie de certification des crédits carbone reconnue et qui suit la réglementation en vigueur. Elle a développé une plateforme sur laquelle les entreprises qui portent les projets peuvent mesurer et certifier leurs crédits carbone, puis les proposer facilement à de nombreux revendeurs.

Alors que "le marché se concentre essentiellement sur les projets forestiers dans les pays en développement, notamment sur la plantation d’arbres", Ludovic Chatoux et ses associés ont choisi de se concentrer sur les PME de décarbonation en Europe, des greentech industrielles qui développent du biogaz, du biochar (une technologie de séquestration de CO2), des procédés de reconditionnement informatique ou encore des matériaux de construction biosourcés.

"On a choisi de certifier des projets industriels, plus proches de la chaine de valeur de ceux qui les achètent, et très transparents car leur impact est concrètement vérifiable, avec des factures de consommation énergétique par exemple", explique le CEO.

Certifier des crédits carbone 20 fois plus vite, pour 3 fois moins cher

L’émission de crédits carbone prendrait 24 mois en moyenne et 30% de la valeur du crédit carbone serait distribuée à des intermédiaires dans le cadre d'un processus de certification très bureaucratique. "Riverse permet aux GreenTechs industrielles européennes d’émettre des crédits carbone vingt fois plus rapidement qu’avec les solutions actuelles, et pour un coût trois fois inférieur", revendique le CEO.

Ceci en numérisant le processus de mesure, de reporting (déclaration) et de vérification (MRV) pour l'émission de crédits carbone. Concrètement, la plateforme de Riverse comprend un outil de calcul des crédits, basé sur une analyse du cycle de vie comparative pour quatre secteurs d’activité spécifiques : les bioénergies, les matériaux de construction bas carbone, le recyclage et le reconditionnement et la capture et la séquestration du carbone.

Les proposer directement à un réseau de revendeurs

L’impact de chaque projet est retranscrit au sein d'un compte-rendu numérique, puis automatiquement transmis à un auditeur tiers indépendant pour une validation des crédits. Une fois ces derniers certifiés, les informations sur les projets sont listées au sein d'un registre connecté à un réseau de partenaires de vente de crédits carbone : des brokers et des marketplace comme Ceezer, Sweep et Greenly, avec qui Riverse est partenaire.

Pour l'heure, la start-up prend uniquement aux porteurs de projet une commission sur les ventes de crédit carbone réalisés sur sa plateforme, mais son CEO explique commencer à monétiser aussi le service de mesure et de certification.

Perfectionner le processus de mesure et le déployer en Allemagne et aux UK

Aujourd'hui, seuls neuf projets bas carbone ont été certifiés par Riverse et une dizaine d’autres seraient en cours de certification. L’objectif est d'atteindre une quarantaine de projets et 200 000 crédits carbone émis dans les prochains mois.

Les 1,5 million d’euros récoltés serviront d'abord à perfectionner et accélérer encore le processus de mesure de l’impact carbone. Cela ira de paire avec le recrutement de développeurs et de spécialistes de l’analyse du cycle de vie. Ils devraient par ailleurs permettre à la start-up de déployer sa plateforme aux UK et en Allemagne, où elle a déjà des partenaires et a constaté une forte demande.