Roam Robotics présente une orthèse intelligente pour soulager les douleurs au genou

Une orthèse intelligente pour soulager les douleurs du genou et améliorer la mobilité. C'est la promesse de Roam Robotics, start-up fondée en 2013, qui a dévoilé sa nouvelle orthèse intelligente "Ascend" ce 11 mai. Un exosquelette construit à partir de plastiques à haute résistance pour qu'il soit léger et puissant.



Capteurs et intelligence artificielle

Cette orthèse, qui exploite à la fois la robotique et l'intelligence artificielle, veut aider son porteur à retrouver sa mobilité et améliorer la vie quotidienne des personnes souffrant de douleurs au genou. Roam Robotics l'a dotée de capteurs afin de détecter les mouvements du corps, comme le fait de se lever d'une position assise ou de monter et descendre des marches, afin de soutenir au mieux son porteur. Le but est de fournir un soutien précis au moment adéquat pour les groupes musculaires cibles.



Roam a donc aussi développé ses propres algorithmes pour reconnaître l'intention de l'utilisateur et diriger proactivement l'orthèse. Elle génère aussi des informations à partir des données de mobilité des utilisateurs afin d'optimiser ses performances. Une télécommande permet par ailleurs à l'utilisateur de la contrôler directement s'il le souhaite, pour gérer les différents niveaux de support et les modes d'activité à la demande.







Une orthèse pour les militaires

Ascend est disponible en précommande mais la start-up ne précise pas son prix. Les premiers appareils seront livrés à partir de la fin de l'été 2021. Aux Etats-Unis cette orthèse est considérée comme appareil de Class I par la FDA (Food and Drug Administration) ce qui signifie qu'elle peut être remboursée par une assurance privée et Medicare. Un tel remboursement élargit l'accessibilité du public à des appareils robotique.



"Plus de 20% de la population mondiale est limitée par la mobilité de son corps, et comme les progrès médicaux aident les gens à vivre plus longtemps ce nombre va s'accroître", affirme Tim Swift, fondateur et CEO de Roam, dans un communiqué. En plus de ce marché de la santé, Roam vise le secteur militaire avec son produit Forge. Cette orthèse, similaire à Ascend, est conçue pour augmenter l'endurance, la vitesse et la force des soldats. Roam Robotics précise vouloir commercialiser cet exosquelette auprès d'autres secteurs et industries comme les services secours.