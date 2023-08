Roblox visé par une class action en matière de jeux d'argent et de hasard pour les enfants

Les graphismes rudimentaires de la plateforme de jeux vidéo Roblox ne laissent pas présager d'une telle complexité de l'écosystème financier qui la régit. Soutenue par la monnaie virtuelle Robux, laquelle est indexée sur le dollar américain, celle-ci permet à ses joueurs et ses développeurs de dépenser leur argent réel et virtuel dans des millions d'"expériences" différentes jouables depuis n'importe quel navigateur web.



Comme sur Fortnite ou League of Legends, les utilisateurs peuvent en effet acheter des contenus optionnels, alimentant ainsi le modèle gratuit dit "free-to-play" de la Roblox Corporation, une société cotée en bourse depuis mars 2021. Celle-ci prend des commissions sur chaque transaction et incite fortement les joueurs, qui sont la plupart mineurs, à transformer leur argent de poche en Robux.



Or, en dehors du moyen officiel pour acheter cette monnaie virtuelle, des sites Internet tiers par dizaines proposent aux fans de Roblox des alternatives reposant en grande partie sur les jeux d'argent et de hasard. Il s'agit essentiellement de miser une somme de Robux pour espérer en obtenir davantage. C'est ce phénomène, connu depuis longtemps de la Roblox Corporation, auquel s'attaquent des parents de joueurs dans une procédure de class action aux Etats-Unis, révélée par Bloomberg Law.

"Roblox s'enrichit grâce à ce système illégal"

À l'origine de la plainte, deux mères de famille, Rachel Colvin et Danielle Sass, qui ont vu leurs enfants sombrer dans les jeux d'argent et de hasard accessibles sur ces sites tiers. Trois d'entre eux, RBXFlip, Bloxflip et RBLXWild, sont visés par l'action en justice. Du reste, bien que l'entreprise qui édite le catalogue de jeux vidéo ne soit pas directement responsable de l'existence de cette activité frauduleuse, elle est visée nommément par les plaignantes.



Ces dernières détaillent le procédé complet. D'abord, les joueurs achètent des Robux via le portail officiel de Roblox, souvent grâce à la carte bleue d'un parent majeur. Ils se dirigent ensuite vers ces sites tiers bien connus des joueurs auxquels ils lient leurs portefeuilles virtuels. Les sites en question convertissent les Robux en crédits qui ne peuvent être misés que dans leurs casinos et qui ne pourront que très rarement être retirés. RBXFlip et les autres s'enrichissent enfin en transformant les Robux collectés en argent réel, comme le permet Roblox.



Rachel Colvin et Danielle Sass estiment que la Roblox Corporation n'a pas agi de façon à protéger ses joueurs, alors qu'elle connaissait l'existence de ce phénomène et qu'elle en avait les moyens. Et pour cause, "Roblox s'enrichit considérablement grâce à ce système illégal, précise la plainte. Une fois que les sites de jeux d'argent ont pris les Robux des utilisateurs adolescents et qu'ils les ont convertis en argent, Roblox prélève des frais de 30% sur ces transactions", indiquent les plaignantes.

Des antécédents de prédation envers les mineurs

La Roblox Corporation, qui stipule pourtant dans ses conditions d'utilisation que les expériences vidéoludiques mettant en scène des jeux d'argent et de hasard sont interdites sur sa plateforme, devra donc répondre de ces accusations. La plainte a été déposée auprès d'un juge du district nord de Californie, où Roblox a son siège social. La justice définira le rôle de l'entreprise et dans quelle mesure les faits reprochés sont une violation du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, une loi fédérale qui punit les organisations motivées par le racket et la corruption.



L'affaire vient s'ajouter à une longue liste d'accusations portées, au fil des ans, à l'encontre de la Roblox Corporation. L'entreprise s'est vue reprocher plusieurs fois l'exposition de joueurs mineurs à des contenus adultes, l'existence de systèmes de jeu particulièrement prédateurs (les"pay-to-win" et les "lootboxes" en particulier) ainsi qu'un modèle économique basé sur la création communautaire et donc sur le travail non-encadré des enfants.



Interrogé à ce sujet par Le Monde en juin 2022, le député français de la majorité Bruno Studer avait annoncé une saisine du ministère du travail ainsi qu'une expertise juridique à l'Assemblée nationale. Si aucune suite n'a été donnée depuis, cette nouvelle affaire américaine illustre l'étendue de Roblox à travers le monde et les inquiétudes que celle-ci suscite.