Robotic Research lève 228 millions de dollars pour commercialiser sa solution de conduite autonome

Robotic Research lève 228 millions de dollars pour industrialiser et commercialiser sa technologie de conduite autonome. Une levée de fonds en série A, annoncée le 9 décembre 2021, à laquelle ont contribué SoftBank Vision Fund 2, Enlightenment Capital, Crescent Cove Advisors, Henry Crown and Company, et Luminar Technologies.



Accélérer la commercialisation

Cet apport financier va aider l'entreprise, qui a passé près deux décennies à développer des technologies de conduite autonome notamment destinées au département de la Défense américain, à commercialiser plus largement sa solution. "Cet investissement reflète notre succès dans le développement de solutions autonomes pour nos clients du gouvernement américain et nous procurera les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante de nos clients et à l'expansion de nos efforts commerciaux", a commenté Alberto Lacaze, CEO de Robotic Research.



Robotic Research est spécialisé dans les solutions robotiques et de mobilité autonome. L'entreprise explique mettre au point des solutions d'autonomie de bout-en-bout pour les secteurs du transport et de la logistique.



Plus de 80 camions autonomes en circulation

La solution de Robotic Research, baptisée AutoDrive, est agnostique. Cela signifie qu'elle peut être implémentée sur différents types de véhicules. D'ailleurs, sa technologie est déjà intégrée dans un bus, des camions et des tracteurs portuaires. Au total, Robotic Research se targue d'équiper plus de 80 camions sans pilote actuellement en service. Des solutions autonomes alimentées par sa technologie circulent sur des routes du monde entier et parfois dans des environnements difficiles et non structurés.



AutoDrive ne dépend pas d'une connexion au GPS pour la localisation. Une nécessité pour les véhicules de l'armée équipés avec cette solution. La solution de Robotic Research comprend des capteurs que les "véhicules autonomes commerciaux" n'utilisent généralement pas, explique TechCrunch. Sa technologie fonctionne notamment grâce à un stéréoscope qui permet d'estimer les structures 3D à partir de séquences d'images en 2D. Un point qui peut freiner la commercialisation puisque les clients potentiels ne sont pas habitués à ce type de fonctionnement.