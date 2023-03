Rossignol, Lumiplan et le CEA planchent sur des nouveaux skis connectés

Des skis connectés bientôt sur les pistes ? Du 6 au 19 février dernier, les spectateurs des Championnats du monde de ski alpin organisés à Courchevel et Méribel ont pu tester "Smart Ski Experience", un prototype développé par le fabricant de skis Rossignol, l’inventeur de plans dynamiques de pistes Lumiplan et le CEA.



Équipés d’un petit boîtier collé devant leur fixation de ski, la centaine de participants a ainsi pu évaluer son niveau de pratique, grâce à une note calculée par un algorithme prenant en compte notamment la vitesse, la puissance d’engagement et la fréquence de virages. "Le capteur permet d’obtenir des données nettement plus fiables que celles des téléphones", assure Romain Bailly, ingénieur Recherche/Développement de Rossignol.

Un million d'euros sur 36 mois

Ce projet, doté d’un budget d’un million d’euros sur 36 mois, dont la moitié issue d’un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est un petit exploit technologique. Les équipes du CEA ont ainsi réussi à concevoir un capteur sans batterie ultra basse consommation qui s’alimente en énergie uniquement grâce à la force exercée sur le ski lors d’un virage, afin d’envoyer l’information par Bluetooth au smartphone du skieur.

Après cette première étape exploratoire de conception du capteur, le programme entre désormais dans une phase d’industrialisation et de stratégie de commercialisation. La plus difficile, à en croire Xavier Roussin-Bouchard, Directeur Innovation du groupe isérois. "La technique, on y arrivera, on fait cela tous les jours. Mais l’innovation de rupture du numérique, comprenant l’intégration de nouveaux métiers, cultures et modèles économiques, c’est un vrai défi", assure-t-il.



Exemple d’enjeux commerciaux et marketing : faut-il inclure ce boîtier uniquement sur les modèles de Rossignol et en faire un différenciateur technologique ? Ou, au contraire, le diffuser amplement en le vendant à l’unité afin que les skieurs puissent le coller sur leur matériel, peu importe la marque ? Réponse d'ici 18 mois.

Des utilisations pour l’ensemble de l’écosystème de la montagne

Les cas d’usage, eux, sont en train d’émerger progressivement. "Plus on avance et plus on découvre de nouvelles applications potentielles, au-delà de l’idée initiale de la mesure du niveau des skieurs", constate Romain Bailly. Les stations pourraient ainsi s’en servir pour analyser les pratiques en fonction de chaque piste du domaine.



Les professeurs auraient un outil pour suivre la progression des élèves. Et les fabricants de ski eux-mêmes y verraient un moyen de mieux comprendre l’utilisation de leur matériel. "On sait que le marché de l’occasion va prendre de plus en plus d’importance. À l’image du compteur d’une voiture, le capteur permettrait d’enregistrer le temps de ski et donc son usure effective", imagine Xavier Roussin-Bouchard.



Une piste qui ouvrirait également la voie à un modèle économique basée sur la vente de services associées. Une large perspective stratégique qui motive particulièrement le dirigeant du groupe de plus de 1 200 salariés, dont la moitié en France : "Le numérique n’est pas une fin en soi, c’est un outil pour nourrir notre stratégie d’innovation, faciliter l’accès à la pratique et réduire l’impact environnemental de nos produits."