Roundtable lève 3 millions d’euros pour structurer des communautés d’investisseurs

"L’investissement en communauté permettra la démocratisation de l’investissement dans les start-up". C’est sur ce leitmotiv qu'est fondée Roundtable. La start-up française a développé une plateforme permettant aux investisseurs aguerris, mais aussi aux particuliers n’ayant pas de réseau, de lancer ou de faire partie d’une communauté d’investissement.

Elle annonce aujourd’hui un premier tour de table de 3 millions d’euros auprès de 100 investisseurs à travers l’Europe pour déployer géographiquement son produit. Le financement servira également à y ajouter, pour les business angels, la possibilité de créer leur micro-fonds.

Plusieurs investisseurs, une seule structure

La plateforme de Roundtable permet à des communautés d’investisseurs de se structurer pour investir dans des start-up en early-stage. "Au sein des communautés, ils peuvent acheter puis revendre, partager des opportunités d’investissement, analyser les deals ensemble. On regroupe le réseau, l’expertise, et in fine le capital de plusieurs individus", commente Evan Testa, le co-fondateur et CEO. "Pour les start-up, ça permet de n’avoir qu’un actionnaire tout en bénéficiant de l’expertise business et du réseau de chacun des business angels qu’il y a derrière", poursuit-il.

Roundtable se charge de la partie légale du véhicule d’investissement, notamment de la création de la société grâce à laquelle ils investiront sous un seul nom. Et c’est ce qui constitue pour le moment son business model : l’entreprise facture des "frais de structuration" pour cet accompagnement.

"On ne veut surtout pas faire de crowdfunding, on ne publie pas une liste de start-up qui sont en train de lever. Ce sont les membres qui identifient des opportunités et proposent les offres à leur communauté exclusivement", tient à souligner le CEO.

Une centaine de deals pour des tickets entre 1000 et 250 000 euros

Mais il explique vouloir, à l'avenir, avoir un certain nombre de communautés visibles que d’autres investisseurs pourront rejoindre pour accéder à un flux d’opportunités. À ce moment-là, Roundtable ajoutera à ses revenus des frais d’intermédiation, ce qui pourrait l’aider à atteindre la rentabilité.

Pour l’heure, le fondateur ne souhaite pas communiquer sur son chiffre d’affaires. Il préfère parler des chiffres de la plateforme depuis son lancement public en septembre 2022. Roundtable a accompagné une centaine de deals représentant 50 millions d’euros d'AUA (actifs sous administration). Elle accueille pour l’heure 1000 investisseurs.

Des communautés ont été créées (de femmes business angels, d’investisseurs spécialisés dans la climate tech, dans la deeptech, ou le SaaS) par certains investisseurs chevronnés comme Alexandre Berriche (cofondateur de Fleet) ou Nicolas Marchais (VP Strategy chez Spendesk), mais aussi par des communautés d’amis ou de collègues qui passent par Roundtable pour se structurer.

"Les tickets individuels sont compris entre 1000 et 250 000 euros avec une moyenne autour de 10 000 d’euros", précise le co-fondateur.

Un nouveau produit, la création de micro-fonds

Avec cette levée de fonds, la start-up vise d’abord le déploiement européen de son réseau en Belgique, en Allemagne et en Espagne. Parmi les nombreux business angels ayant participé au tour de table, certains sont étrangers et serviront de relais locaux pour encourager ce déploiement, complétant la mise en place d’actions de communication.

Par ailleurs, Roundtable utilisera cet argent pour développer, acheter les licences et sortir un nouveau produit légal : la possibilité pour des investisseurs chevronnés de créer des micro-fonds autour d’eux-mêmes, "une grosse tendance en ce moment", selon Evan Testa.