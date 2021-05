Royal Mail mène un projet de livraison de colis par drone aux îles Scilly

Le transporteur britannique Royal Mail teste différents drones de livraison autonomes. Il a annoncé lundi 10 mai 2021 mener un projet pilote de livraison sur l'archipel des îles Scilly, situé en mer Celtique au sud-ouest des Cornouailles. Le gouvernement a financé ce projet, qui est mené avec DronePrep, Skyports, Consortiq, l'Université de Southampton, Excalibur Healthcare Services et Windracers.



110 kilomètres hors de la vue de l'opérateur

Pour ce projet, Royal Mail s'appuie sur le drone Windracers, qui est issu d'un partenariat entre la start-up même nom et l'Université de Southampton. Ce drone a déjà été utilisé dans le cadre d'un pilote mené par le gouvernement britannique visant à desservir l'île de Wight, qui est séparée de l'Angleterre par un bras de mer pouvant faire jusqu'à 8 kilomètres de large.



Le drone va transporter des colis, dont des équipements de protection individuelle et des kits de test Covid-19, ainsi que du courrier. Ce matériel sera acheminé de la Grande-Bretagne à l'aérodrome de St Mary des Sorlingues. Le drone peut réaliser des trajets de 1 000 kilomètres et transporter jusqu'à 100 kg de charge utile, ainsi que circuler même lorsque les conditions climatiques ne sont pas idéales, puisqu'il peut voler dans le brouillard.



Dans le cadre de ce pilote, le drone parcourera plus de 110 kilomètres hors de la vue de tout opérateur avant d'atteindre sa destination. Une fois arrivé, un plus petit drone, opéré par Skyports, prendra la relève. Capable de décoller et atterrir à la verticale, il sera chargé d'amener les colis aux différents points de livraisons établis sur chaque île. Ce service viendra se positionner en complément des livraisons existantes.