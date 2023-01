Rzilient lève 2,5 millions pour sa plateforme de gestion de parc IT

La start-up française Rzilient, qui développe une plateforme SaaS de gestion de parc IT (onboarding/offboarding, configuration, assistance…), vient de boucler un second tour de table de 2,5 millions d'euros. La levée de fonds a été menée par les actionnaires historiques Otium Capital, avec Tomcat Invest et des business angels.

Tisser des alliances stratégiques

L'offre de Rzilient, commercialisée sous la forme d'un abonnement mensuel, propose aux DSI, managers IT et sociétés d'infogérance une solution "tout-en-un" pour gérer le parc informatique fixe et mobile, commander les équipements (y compris reconditionnés) auprès de différents fournisseurs, et assurer le support informatique. La start-up lyonnaise travaille avec 200 clients tels que Alan, Meilleursagents et Doctolib. Elle revendique plusieurs milliers de postes de travail sous gestion.

Fondée début 2020, Rzilient compte sur cet apport financier pour tisser davantage de partenariats avec des infogéreurs et renforcer sa présente en France et en Europe. Sa solution est une alternative aux offres des grands acteurs américains du secteur, notamment Microsoft.

"Nous allons fortement accélérer ces prochains mois en continuant de développer notre solution de gestion de parc tout-en-un, qui prend aussi bien en compte des aspects techniques que RSE. Cette dynamique nous permet de faire évoluer notre modèle commercial et de tisser des alliances stratégiques avec des acteurs IT leaders qui ont rapidement vu les opportunités liées à l’utilisation de notre solution intégrée", déclarent dans un communiqué les deux fondateurs Alexis Valero et Quentin de Lambert.