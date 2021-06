Safecube (Sigfox et Michelin) lance LocaTrack, une solution de suivi des actifs

Après le suivi intercontinental des flux de transport de marchandises, Safecube se penche sur le suivi d'actifs en temps réel. La coentreprise de Michelin, Sigfox France et Argon Consulting, lance ce mercredi 2 juin 2021 sa nouvelle solution baptisée LocaTrack qui vise à suivre plus précisément une remorque, une palette ou un outil. "Ce lancement est la suite logique de notre première solution", assure Waël Cheaib, CEO de Safecube, dans un communiqué.



Connecté au réseau 0G de Sigfox

LocaTrack fonctionne grâce à des capteurs positionnés sur les objets dont le suivi doit être assuré. Connectés au réseau 0G de Sigfox, ces capteurs remontent en temps réel la localisation des actifs. Ce réseau bas débit permet d'extraire la donnée nécessaire, tout en ayant une faible consommation d'énergie entraînant une plus grande durée de vie pour les capteurs. Le tout pour "un faible coût", selon Safecube.



"Aujourd’hui, la technologie comme celle de Sigfox change la donne en récupérant de la donnée à moindre coût, de manière simple, au bon endroit, au bon moment et sans impacter les infrastructures déjà présentes", abonde Patrick Cason, directeur général de Sigfox France.



Evaluer la fréquence ou le taux d'utilisation

Safecube s'est tourné vers Microsoft Azure et son service Azure IoT Hub pour sa plateforme. L'interface, qui s'intègre au système d'information du client pour faciliter son utilisation, permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des actifs connectés. Il est possible de les suivre en temps réel, d'évaluer la fréquence à laquelle ils sont utilisés ou encore leurs conditions d'utilisation (taux de remplissage, température, etc.). Il est également possible d'optimiser la maintenance de la flotte ou la gestion des différents outils. Safecube assure pouvoir adresser des enjeux multiples selon les besoins du client.



"En démocratisant le suivi des assets, en particulier non motorisés, nous permettons des économies d'échelle importantes aux acteurs de la logistique et aux industriels de mieux exploiter leurs actifs", explique Waël Cheaib. La solution aurait déjà séduit. LocaTrack est déployée auprès de plusieurs grandes entreprises industrielles, assure Safecube qui ne précise ni de nom ni de chiffre. La jeune coentreprise étoffe ainsi son offre puisqu'elle propose à la fois de suivre des transports internationaux de marchandises ou plus précisément certains outils.