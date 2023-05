Salaires dans la tech : pas de baisse, mais moins d'augmentations

Dans le contexte actuel de ralentissement de la croissance et des embauches, 70 à 80% des entreprises, selon les pays, indiquent que les augmentations en 2023 seront inférieures au niveau de l'inflation pour les métiers de la tech, d'après une étude de Talent.io réalisée en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le site d'offres d'emploi s'est basé sur les données de 100 000 offres et sur celles compilées par Figures, une solution de gestion de la rémunération utilisée par 1100 entreprises en Europe.

La demande des recruteurs pour les profils de développeurs était en baisse de 30% en France en 2022 par rapport à 2021, sur la base des prises de contact ayant transité par Talent.io. En France, les profils les plus demandés sont les développeurs fullstack. En termes de compétences, la technologie la plus recherchée en front end est React, et en backend il s'agit de Javascript.

Moins les femmes sont nombreuses, plus les inégalités salariales persistent

L’un des constats de cette étude est que les développeurs français sont moins bien rémunérés que leurs homologues en Allemagne et aux Pays-Bas. Le salaire médian brut (50% des salaires sont au-dessus, 50% sont en-dessous) en France s'élève à 58 000 euros à Paris, contre plus de 70 000 euros à Amsterdam et dans les grandes métropoles allemandes. L'étude observe également un écart de salaire moyen de 16% entre Paris et la province, et l'absence de différence entre les salariés travaillant à distance et ceux qui sont en présentiel.

Autre point saillant : en moyenne, les développeuses, qui ne forment que 12% des effectifs en France (contre 17% en Allemagne), sont payées 10% de moins que leurs homologues masculins à Paris. Plus elles sont représentées dans une fonction, plus on tend vers l'égalité salariale. C'est le cas dans le métier des data analysts, qui comprend entre 35 et 42% de femmes. Les écarts de salaires sont moindres en Allemagne et aux Pays-Bas.

Les salaires médians par métier

Voici les fourchettes de salaires bruts médians annuels, hors rémunération variable et actions, observées dans le cadre de l'étude en France, en fonction du niveau d'expérience.

Développeur backend : 43 000 à 75 000 euros

Développeur frontend : 42 000 à 65 500 euros

Développeur fullstack : 43 000 à 75 500 euros

A Paris :

Data analyst : 45 000 à 71 000 euros

Data scientist : 48 000 à 75 000 euros

Data engineer : 48 000 à 78 000 euros

DevOps : 45 000 à 70 500 euros

Product manager : 45 000 à 80 000 euros

Product owner : 44 000 à 66 000 euros

UX/UI designer : 41 000 à 66 000 euros

L'étude jette également un œil sur les taux journaliers pratiqués par ces professionnels lorsqu'ils sont freelances. Ceux-ci sont estimés entre 435 et 685 euros selon l'expérience et la spécialité.