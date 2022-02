Salesforce et AWS proposent un service de streaming multimédia clé en main

Salesforce et AWS veulent simplifier l'exploitation de services de streaming multimédia. Ils dévoilent ce 17 février 2022 une offre ayant pour objectif d'aider les distributeurs de contenus à créer et faire grandir des plateformes d'abonnement de streaming vidéo et audio. Ce service combine l'infrastructure d'AWS avec les outils de marketing et de gestion des clients de Salesforce.



Combiner infrastructure et outils marketing

Suite à l'acquisition de Vlocity en février 2020, Salesforce s'est aperçu qu'il y avait un besoin sur le marché d'une solution de diffusion multimédia directe au consommateur. Le spécialiste du CRM dispose des outils nécessaires pour générer les abonnements, les ventes incitatives et commercialiser la solution auprès du client, notamment grâce à Vlocity. Mais il n'a pas l'infrastructure pour exécuter un tel service.



Toutefois, Salesforce et AWS ont un partenariat qui a été renforcé en juin 2021. Le spécialiste de la gestion de la relation client et le spécialiste du cloud affirmaient alors vouloir lier plus encore leurs produits et services afin de permettre à leurs clients d'utiliser plus facilement les deux plateformes.



Facilité le déploiement de plateformes de streaming

Cette offre de streaming vidéo "business to consumer" permet in fine de mettre en relation des entreprises avec des consommateurs. La mise en place et le développement des services de streaming est compliqué. Les entreprises doivent proposer un modèle de monétisation innovant, augmenter l'audience et la fidélisation, offrir des expériences personnalisées et un contenu interactif, se déployer à l'international en s'adaptant aux différents marché, etc.



Salesforce et AWS expliquent unir leurs forces pour proposer des solutions en ce qui concerne la gestion de contenu et les abonnés. Le but étant que les entreprises clientes n'aient pas à résoudre ces défis d'eux-mêmes et qu'elles puissent se concentrer sur les contenus et l'expérience de visionnage. Salesforce et AWS assurent que leur offre va réduire le coût pour déployer un tel service tout en accélérant la croissance des revenus et des abonnés.



Les fonctionnalités de base de cette offre comprennent : la gestion de bout-en-bout du cycle des abonnés ; une plateforme de données client pour les comprendre et les segmenter ; un outil de personnalisation de contenu alimenté par des algorithmes de machine learning ; les opérations de streaming vidéo qui prennent en charge un déploiement à grande échelle et les expériences interactives.