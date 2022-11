Salesforce licencie plusieurs centaines de salariés

Après une semaine lourde en suppressions de postes dans le secteur technologique, la série se poursuit. Selon TechCrunch, l'éditeur américain de logiciels de CRM Salesforce a licencié cette semaine plusieurs centaines de collaborateurs. Ses effectifs avaient augmenté de 36% entre août 2021 et août 2022.



Salesforce a vu le mois dernier un investisseur activiste entrer à son capital : le fonds Starboard Value, qui ferait pression pour les baisser les coûts de l'entreprise propriétaire de Slack. L'objectif de Salesforce serait de faire passer sa marge opérationnelle de 18,7% à 25% en 2026, en réalisant des économies.

Augmenter la rentabilité

L'éditeur de logiciels employait 73 000 personnes dans le monde avant ces suppressions de postes. L'entreprise avait récemment licencié quelques dizaines d'employés et gelé ses recrutements jusqu'en janvier 2023. Microsoft, qui fait partie des concurrents de Salesforce, va lui-même licencier plusieurs centaines de collaborateurs.



Salesforce a enregistré sur son dernier exercice annuel un chiffre d'affaires de 26,5 milliards de dollars, et vise une cible de 31 milliards en 2023 et 50 milliards en 2026. La société fait face à un ralentissement de la demande émanant des PME, notamment aux États-Unis et en Europe, dans les secteurs de la communication, de la grande consommation, des médias et de la distribution.



En mars dernier, Salesforce a annoncé son intention d'investir 3,5 milliards de dollars sur cinq ans en France.



Depuis le début de l'année, l'action Salesforce a perdu 42% de sa valeur.