Salesforce mène la levée de fonds de 120 millions de dollars de Wiz, spécialiste de la sécurité du cloud

La start-up Wiz, spécialisée dans la sécurité de l'infrastructure cloud, a levé plus de 120 millions de dollars lors d'un tour de table mené par le géant de la gestion de la relation client Salesforce, rapporte Bloomberg ce mercredi 26 mai. Pour l'heure, ni Wiz ni Salesforce n'ont souhaité communiquer à ce sujet.



Ce financement est le troisième réalisé par la start-up basée à Tel Aviv au cours des six derniers mois. Wiz a levé un total de 350 millions de dollars depuis sa création début 2020, et était valorisée à 1,7 milliard de dollars lors de sa précédente levée de fonds de 130 millions de dollars réalisée en mars dernier. Greenoaks Capital, Advent International, Sequoia et Insight Partners font partis de ses investisseurs historiques.



Scrute l'ensemble des environnements cloud

Fondée en 2020 par des anciens du Cloud Security Group de Microsoft, Wiz assure avoir une nouvelle approche de la sécurité du cloud. Sa solution identifie les vulnérabilités et mauvaises configurations avec une couverture complète de l'ensemble des environnements cloud. Des rapports sont transmis et des solutions proposées selon la gravité de l'exposition. La jeune pousse assure compter parmi ses clients des entreprises comme DocuSign et Massachusetts Mutual Life Insurance.



La demande en outils de cyberscéurité pour les services cloud fournis par des entreprises comme Amazon Web Services, Google et Microsoft est en pleine essor. Les entreprises cherchent à se protéger face à des attaques informatiques qui se multiplient et sont de plus en plus sophistiquées. Un rapport réalisé par Gartner, et cité par Bloomberg, estime que les dépenses mondiales en matière de sécurité du cloud devraient ainsi bondir à 20 milliards de dollars l'année prochaine, soit une hausse de près de 60 % par rapport à 2019.