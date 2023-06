Salesforce mise sur l’IA pour faire rebondir sa croissance

Le 31 mai 2023, Salesforce a dévoilé des résultats plutôt solides pour le trimestre de février à avril 2023. Sa principale source de revenus reste liée aux abonnements et au support (7,64 milliards de dollars), les services professionnels et autres revenus ont fait le reste.

Le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 8,25 milliards de dollars, un peu plus que ce que prédisaient les analystes. Avec une hausse de 11%, il s’agit d’un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres pour le célèbre éditeur américain de CRM.

La plus faible croissance en 13 ans

Mais il n’en reste pas moins le plus faible en termes de croissance depuis 2010. En cause ? Le ralentissement économique, les taux d’intérêts élevés et l’incertitude forcent les entreprises à réduire leurs dépenses, notamment en logiciels.

L'éditeur a d’ailleurs annoncé en janvier la suppression de 10% de ses effectifs (plus de 7000 postes) ainsi que la fermeture de bureaux, après avoir déjà congédié plusieurs centaines de salariés fin 2022. Il a admis, comme beaucoup d’entreprises technologiques ces derniers temps, avoir trop recruté pendant les mois de pandémie.

Selon les chiffres présentés, les dépenses d'investissement ont bondi de près de 36% en ce début d’année pour atteindre 243 millions de dollars. L'entreprise précise avoir investi dans des outils liés à l'IA pour alimenter ses produits logiciels.

Doper Einstein AI avec OpenAI

On pense notamment à Einstein GPT, dont le développement en collaboration avec OpenAI a été présenté le 7 mars par la société. Salesforce veut ainsi doper son outil d'IA générative pour créer un nouveau système destiné aux équipes de vente, de la relation client et du marketing. Il sera capable de rédiger des e-mails personnalisés, des résumés, des présentations, de générer des images de promotion ou encore du code informatique.

Le système d'intelligence artificielle prédictive de Salesforce, baptisé Einstein AI, qui cumule aujourd’hui plus de 200 milliards de requêtes par jours, se devait d’être alimenté des dernières avancées technologiques dans le domaine des grands modèles de langage.

Miser sur l’avenir… de l’IA

"Nous sommes à la tête de la prochaine révolution majeure dans le domaine de la gestion de la relation client en introduisant une IA générative sûre et fiable dans l'ensemble de notre portefeuille de produits", s’avance Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce dans un communiqué.

L’entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 8,51 et 8,53 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit une croissance d'environ 10% par rapport à l'année dernière.