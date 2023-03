Salesforce s'associe à OpenAI pour doper son outil d'IA prédictive Einstein

Salesforce riposte aux annonces de Microsoft. Mardi 7 mars, le spécialiste du logiciel dans le cloud a officialisé un partenariat avec OpenAI, la start-up qui a conçu le robot conversationnel ChatGPT. Cela va lui permettre d’ajouter des capacités d’intelligence artificielle générative à ses outils destinés aux équipes de vente, de la relation client et du marketing.

Depuis 2016, Salesforce propose déjà un système d'intelligence artificielle prédictive, baptisé Einstein AI, qui cumule plus de 200 milliards de requêtes par jour. Mais la société se devait d’améliorer sa plateforme pour intégrer les dernières avancées technologiques dans le domaine des grands modèles de langage. D’autant plus que Microsoft a présenté lundi 6 mars un “copilote” pour Dynamics 365, alimenté également par OpenAI.

Baptisée Einstein GPT, le robot sera capable de rédiger des e-mails personnalisés, des résumés, des présentations marketing et même du code informatique. Il pourra aussi générer des images de promotion. Salesforce indique également que ses clients pourront intégrer Einstein GPT aux chatbot qui gèrent déjà leur relation client.

Intégration à Slack

Pour le moment, ces nouvelles fonctionnalités seront réservées à quelques entreprises. Aucune date n’a été avancée pour un lancement à plus grande échelle. Cette prudence peut s’expliquer par les limites de l’intelligence artificielle générative, qui peut fournir de nombreuses réponses incorrectes.

Le partenariat entre Salesforce et OpenAI porte également sur Slack. La plateforme de messagerie et de collaboration pour les entreprises, rachetée fin 2020 pour 28 milliards de dollars, intègre désormais une version de ChatGPT. Celle-ci peut résumer des conversations, rédiger des messages et répondre à des questions.

Ces annonces symbolisent la course que se livrent les géants technologiques pour surfer sur l’euphorie autour de l’intelligence artificielle générative. L’enjeu est d’abord commercial: de nombreuses entreprises souhaitent utiliser ces outils pour gagner en efficacité. Cela permet aussi de satisfaire les marchés financiers, d’autant plus que Salesforce est aux prises avec un investisseur activiste qui réclame davantage de profits.