Salesforce va investir 3,5 milliards de dollars sur cinq ans en France

Le spécialiste du CRM Salesforce prévoit d'investir 3,5 milliards de dollars sur 5 ans en France. Ce plan d'investissements annoncé le 30 mars 2022 vise à "soutenir sa phase de croissance". Cette annonce est réalisée en amont du Salesforce World Tour Paris qui regroupe ses clients autour de cas d'usages de ses solutions.



Des recrutements à prévoir

Une initiative qui fait suite à un précédent plan d'investissement de 2,2 milliards de dollars sur 5 ans présenté en avril 2018. "Cet investissement à long terme, contribuera également au développement économique du territoire français au cours des cinq prochaines années", commente Émilie Sidiqian, directrice générale de Salesforce France, dans un communiqué. Le géant américain du logiciel et de l'expérience client envisage de recruter de nouvelles personnes mais ne détaille pas les profils recherchés ni le nombre exact de postes ouverts au cours des prochaines années.



Salesforce possède des bureaux à Paris, Lyon, Nantes et Grenoble. Avec ce plan d'investissement, l'Américain souhaite augmenter considérablement sa surface de bureaux à Paris afin d'accueillir ces effectifs croissants. L'objectif est d'avoir "un hub au design flexible, propice à la collaboration et aux interactions." Cela s'inscrit dans sa réflexion autour du travail, menée à l'occasion de la pandémie de Covid-19, et sa volonté que les salariés viennent au bureau un à trois jours par semaine, mais uniquement lorsque cela est nécessaire (travail en équipe, réunions clients, présentations en public, etc.).



Renforcer ses capacités d'hébergement des données

Le roi du CRM annonce également la disponibilité de Hyperforce en France. Concrètement, cette déclinaison de l’architecture de Salesforce a été conçue dans le but de rendre la plateforme Salesforce Customer 360 accessible sur les plus grands cloud publics. Il est ainsi possible d'accéder aux applications Salesforce depuis un fournisseur tiers de data centers.



Salesforce ajoute vouloir aussi investir dans son offre d'infrastructures, et plus particulièrement dans le projet Hyperforce EU Operating Zone. L'objectif est que ses clients puissent stocker et traiter leurs données dans l'Union européenne d'ici la fin de l'année. Une partie du plan d'investissement de 3,5 milliards d'euros est dédié à cet objectif.