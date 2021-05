Salsify acquiert Alkemics, pépite française de la donnée produit pour le retail

L’entreprise américaine Salsify, fondée en 2012 à Boston et spécialisée dans les outils de gestion de "l'expérience produit" pour les industriels, annonce ce 18 mai l'acquisition de la start-up française Alkemics. Fondée en 2011 et basée à Paris, Alkemics édite de son côté une solution de gestion de l’expérience fournisseur. Elle permet aux distributeurs de mieux gérer leurs relations commerciales avec les producteurs.



100 millions de dollars de CA au premier semestre

Le montant du rachat n'est pas précisé, cependant les entreprises indiquent que leur fusion résultera en un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars au premier semestre 2021 pour la nouvelle entité. Salsify comptera désormais environ 600 employés et disposera de bureaux en Europe, notamment à Paris et Lisbonne. Antoine Durieux, CEO et cofondateur d'Alkemics, gérera les opérations de Salsify en France et en Europe avec son équipe dirigeante actuelle.



La logique derrière cette acquisition n'est pas dure à comprendre : les deux solutions sont très complémentaires. L'une est dédiée aux producteurs et l'autre aux distributeurs. Les deux entreprises étaient par ailleurs déjà partenaires depuis plusieurs années. Leurs outils respectifs sont nés du besoin accru en réactivité et en coopération entre distributeurs et industriels face aux exigences réhaussées des consommateurs en matière d'expérience d'achat et de transparence sur les produits (origine, facteur bio, etc.).



La solution de gestion produit de référence

”Alkemics a répondu avec intelligence aux problématiques des distributeurs en leur dédiant une solution collaborative, à l’image de ce que Salsify a réalisé avec les industriels”, a déclaré Jason Purcell, CEO de Salsify, dans un communiqué. “Nous sommes deux sociétés innovantes, centrées sur le produit et bâties sur la donnée, leaders sur nos marchés respectifs : l'expérience produit et l’expertise e-commerce pour Salsify, la digitalisation des processus des distributeurs traditionnels pour Alkemics."



Cela va également permettre à Salsify d'étoffer son portefeuille clients, Alkemics étant utilisé par l'ensemble des distributeurs GSA français ainsi que par plusieurs autres enseignes européennes. La nouvelle entité se vante d'avoir un écosystème mondial de grandes marques (Mars, L'Oréal, Coca-Cola, Bosch, GSK…) et de distributeurs (E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Metro) à son actif.