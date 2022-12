Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas suite à la faillite de sa plateforme de crypto FTX

© Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash

Le fondateur et ancien patron de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, surnommé "SBF", a été arrêté lundi 12 décembre 2022 aux Bahamas. Une première bataille judiciaire devrait concerner son extradition vers les Etats-Unis sous fonds d'accusations de fraude suite à la chute de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies en quelques jours seulement.



Il est accusé par deux agences américaines que sont la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de fraude à l'encontre des investisseurs. Les régulateurs qui évoquent un "château de cartes" devraient détailler d'autres accusations plus tard. Des accusations criminelles, venant du ministère américain de la Justice (DoJ), sont également attendues, ajoute Reuters.

Plusieurs milliards de pertes

A FTX a déposé le bilan le 11 novembre laissant plus d'un million de clients et de nombreux investisseurs face à des pertes de plusieurs milliards de dollars. Il est alors rapidement apparu que des millions de dollars ont été dépensés en biens immobiliers au Bahamas ou reversés vers le fonds de Sam Bankman-Fried dédié à la cryptomonnaie Alameda Research.



"Alors qu'il dépensait généreusement pour des bureaux et des copropriétés aux Bahamas, engloutissant des milliards de dollars provenant des fonds de ses clients dans des investissements spéculatifs, le château de cartes de Sam Bankman-Fried a commencé à s'effondrer", est-il écrit dans le dossier de la SEC. Depuis mai 2019, FTX aurait levé plus d'1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs. Pourtant, Sam Bankman-Fried aurait détourné les fonds de ses clients et de ses investisseurs, notamment en reversant une partie des sommes à son fonds dédié à la crypto Alameda Research qui réalisait des paris spéculatifs.

L'administrateur provisoire est très critique

A l'occasion d'une audience préparée pour le Congrès des Etats-Unis, l'administrateur provisoire de FTX, John J. Ray, a dépeint un portrait peu flatteur de la société et de la gestion des opérations. Il dit que FTX aurait dépensé 5 milliards de dollars entre fin 2021 et début 2022 pour acheter une myriade d'activités et réaliser des investissements, dont beaucoup ne valaient qu'une fraction de ce qui a été payé. De nombreux prêts et paiements ont été réalisés pour "des initiés" s'élevant à plus d'un milliard de dollars. Des fonds ont également été transférés vers Alameda Research.



Bernard Madoff, connu pour être à l'origine d'une pyramide de Ponzi, a été condamné en 2009 à 150 ans de réclusion. Elizabeth Holmes, l'ancienne PDG de Theranos, vient d'être condamnée à 11 ans de prison dans l'affaire de la fraude massive de sa start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins.