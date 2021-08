Samsung annonce l'Exynos W920, une puce 5 nm pour les wearables

Samsung annonce un nouveau System-on-a-Chip (SoC) destiné aux smartwatchs et autres wearables ce 10 août. Gravé en 5 nm par un procédé EUV (extreme ultraviolet), l'Exynos W920 intègre deux cœurs Cortex A55, un GPU Mali G68 et un modem 4G. De quoi lui assurer 20% de performances en plus par rapport à son prédécesseur, d'après Samsung, ainsi que dix fois plus de performances graphiques.



Concrètement, cela veut dire des applications qui se lancent plus rapidement et des interfaces graphiques tirant parti d'effets 3D chiadés. L'Exynos W920 gère une résolution d'écran allant jusqu'à 960 x 540 pixels. Samsung met aussi en avant la petite taille de la puce, qui s'appuie sur les technologies de packaging FO-PLP et SiP-ePoP. De quoi laisser plus de place à la batterie.



La Galaxy Watch 4 sera annoncée le 11 août

Le premier appareil à utiliser l'Exynos W920 sera la prochaine Galaxy Watch, qui utilisera le nouveau système développé conjointement par Samsung et Google. Après des années d'échec avec WearOS, sa déclinaison d'Android pour les wearables, Google a en effet décidé de s'appuyer sur Tizen, le système d'exploitation de Samsung.



Cette Galaxy Watch 4 devrait être annoncée dès demain, lors d'un évènement Galaxy Unpacked, à côté de nouveaux téléphones pliants.