Samsung annonce un nouveau projet XR en partenariat avec Qualcomm et Google

Samsung a profité de sa conférence annuelle Unpacked 2023, lors de laquelle il présente ses produits phares et notamment ses derniers modèles de smartphone Galaxy S, pour annoncer officiellement son retour sur le marché de la "XR", terme qui regroupe à la fois les casques de réalité virtuelle et lunettes de réalité augmentée. Aucun détail n'a été donné sur le futur appareil.

Alliance avec Google pour l'écosystème logiciel

A cette occasion, TM Roh, directeur de la division expérience mobile de Samsung Electronics, a été rejoint sur scène par Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, et Hiroshi Lockheimer, SVP en charge d'Android chez Google. Les trois entreprises feront alliance sur ce projet. Qualcomm fournira la puissance de calcul (puce Snapdragon) et Google le software (une version adaptéé d'Android).

TM Roh a déclaré que Samsung explorait cette catégorie de produits depuis un certain temps et qu'un cap avait été atteint. Evidemment, même si elle n'a pas été mentionnée, la concrétisation cette année du projet de casque d'Apple, grand concurrent de Samsung dans les smartphones, n'est probablement pas pour rien dans le timing de cette annonce.

Dans une interview accordée au Washington Post, TM Roh a précisé que Samsung avait mûrement réfléchi à quel écosystème utiliser avant de se tourner vers Google. On imagine sans peine que Meta était également en lice, l'entreprise disposant de son propre Android customisé et de l'écosystème de contenu le plus riche du marché à date.

Des partenariats avec Meta et Microsoft

Le dirigeant de Samsung a précisé au Post que Samsung aura des "partenariats de service" avec Meta et Microsoft, sans donner de plus ample précisions. Cela pourrait impliquer la présence d'applications spécifiques, comme Horizon Worlds et Teams, sur ses appareils. Il est également revenu sur l'importance d'avoir un écosystème de contenu fort, suggérant que le succès "moins important que prévu" d'autres appareils sur le marché est dû à un manque de contenu. Une observation des plus justes.

Samsung a déjà une riche histoire dans le secteur XR. Il fut un partenaire clé de Meta en 2015 avec le Gear VR, un accessoire de réalité virtuelle pour smartphones qui s'appuyait sur la plateforme logicielle Oculus. Il a également sorti deux casques pour PC utilisant la technologie de tracking de Microsoft sous l'appellation HMD Odyssey. Des sources internes à Microsoft faisait également état il y a un an d'un partenariat potentiel autour du successeur d'HoloLens, mais ce dernier serait tombé à l'eau.

Concernant Google, il s'agira de la seconde tentative pour l'entreprise d'imposer un écosystème comme il a su le faire sur smartphones. La première tentative, Daydream, qui s'opposait à l'époque à l'alliance Samsung-Oculus, avait rapidement échoué et s'était éteinte sans fanfare en 2019.