Samsung dévoile ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5

Samsung annonce ses nouveaux modèles de téléphones pliables ce 26 juillet 2023, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Egalement de la partie, la tablette Galaxy Tab S9, disponible en trois tailles, et la montre connectée Galaxy Watch 6.



Le Galaxy Z Flip 5 est à l’honneur cette année, avec un écran externe plus large que son prédécesseur (3,4 pouces pour une résolution de 720 x 478 pixels) et plus de fonctionnalités disponibles sans avoir à l’ouvrir, comme par exemple répondre à des SMS. Son écran interne mesure 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De son côté, le Z Fold 5 est doté d’un écran externe HD+ de 6,2 pouces et d’un écran interne de 7,6 pouces (résolution QXGA+), tous les deux rafraîchis à 120 Hz.

Une charnière de nouvelle génération

Le Z Flip 5 comme le Z Fold 5 bénéficient d’un nouveau type de charnière qui leur permet d’être parfaitement pliés, sans espace entre les deux parties de l’appareil. Pour ce faire, l’écran se rétracte à l’intérieur en forme de goutte d’eau, ce qui évite une pliure trop forte et limite l’usure (et à la longue, l’apparition d’une strie).



Les deux smartphones sont équipés de la même puce customisée de Qualcomm, basée sur le Snapdragon 8 Gen 2 et incorporant 8 Go de RAM. Elle équipe déjà la famille des Galaxy S23. Du côté des modules caméras, le Z Flip 5 dispose d’un capteur principal 12 MP et d’un grand angle 12 MP. Le Z Fold 5 fait mieux, avec un capteur principal de 50 MP, un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP à zoom optique x3.



Les deux appareils seront commercialisés à partir du 11 août 2023. Le Galaxy Z Flip 5 sera proposé à partir de 1199 euros avec 256 Go de stockage, tandis que le Z Fold 5 sera vendu 1899 euros avec cette même capacité.

Pour le B2B, des ambitions pour la productivité en situation de mobilité

Si le Galaxy S23 reste la locomotive haut de gamme de Samsung sur le marché B2B, les Z Flip et Z Fold s’y taillent une part grandissante depuis quelques années. "Pour l’équipement des primo-accédants, nous avons de plus en plus de cas d’usage avec le Z Fold liés à la diminution du nombre d’appareils dans les entreprises. Cela n’atteint pas deux chiffres dans le mix des ventes, mais la croissance double chaque année", commente Frédéric Fauchère, directeur de la division Mobilité B2B de Samsung France.



Une performance portée notamment par la solution de productivité DeX, qui permet de transformer son smartphone en pseudo-PC, et dans laquelle Samsung investit depuis plusieurs années. Pour le Z Fold, la cible est le comité de direction avec des usages type email, Excel et Powerpoint en situation de mobilité. Le Z Flip séduit plus par son côté "lifestyle", comme alternative au smartphone classique. "Le Flip est référéncé dans les catalogues mais c’est un device coup de cœur, qui permet un usage prosumer avec la double SIM, et qui est compact, pratique et attractif", indique Frédéric Fauchère.