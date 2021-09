Samsung dévoile un capteur photo de 200 mégapixels

Les appareils photo des smartphones viennent de prendre une nouvelle dimension avec la dernière annonce de Samsung. Le constructeur sud-coréen a présenté ce jeudi un capteur de 200 mégapixels, l'Isocell HP1, du jamais vu dans le monde de la photo mobile.



Ce dernier se base sur des pixels de 0,64 micromètre. Grâce à une nouvelle technologie dévoilée simultanément par Samsung, baptisée ChameleonCell, ces pixels peuvent être regroupés (technique appelée "binning") par paquets de 16 pour se combiner en pixels plus grands et améliorer ainsi la qualité de l'image en basse lumière.



Compenser la miniaturisation

Le capteur se transforme de cette façon en un capteur de 12,5 mégapixels doté de pixels de 2,56 micromètres. Plus grands, les pixels capturent plus de lumière. Cette technologie permet de diminuer la taille des capteurs tout en augmentant leur résolution, sans sacrifier la qualité de l'image dans des conditions de luminosité dégradées.



L'Isocell HP1, dont on ne sait pas quand il entrera en production, est aussi capable de filmer en 8K à 30 images par seconde.



nouvelle avancée dans la technologie autofocus

Samsung a également présenté un autre capteur, le Isocell GN5, de 50 mégapixels. Il s'agit du premier capteur doté de pixels de 1 micromètre intégrant sa technologie Dual Pixel Pro, une solution d'autofocus multidirectionnelle qui accélère et améliore la qualité de la mise au point automatique.



Qualcomm avait présenté en 2019 les premières puces pour smartphone capables de gérer des appareils photo avec une résolution de 200 mégapixels, promettant de premiers produits après 2020.