Samsung dévoile un modem 5G NTN pour permettre à ses futurs smartphones de communiquer par satellite

Ce 23 février 2023, Samsung a présenté un modem 5G pour les réseaux non terrestres (NTN), qui permet une communication bidirectionnelle entre les smartphones et les satellites. Cette technologie devrait être intégrée aux puces Exynos de la marque et donc embarquée dans ses futurs modèles de smartphones. Elle a une forte valeur ajoutée car permet de couvrir les zones blanches et donc de sauver des vies lors de situations extrêmes dans des zones reculées.

Des échanges de SMS, appels, images et vidéos dans les deux sens

Lors du lancement de la série Galaxy S23 le 1er février 2023, l’absence de connectivité par satellite embarquée a été remarquée, alors que l'iPhone 14 dispose d'un tel système. Qualcomm avait pourtant présenté une technologie de ce type à l’occasion du CES 2023, et le Galaxy S23 est équipé des composants pour en tirer parti, mais ce n'était pas le bon moment, d'après le constructeur coréen.

Le vice-président de l'expérience mobile de Samsung, TM Roh, avait déclaré à CNET : "lorsque l'infrastructure et la technologie seront prêtes, alors bien sûr, pour Samsung Galaxy, nous envisagerons d’activer cette fonctionnalité".

Si Samsung a donc un peu de retard, il semble vouloir se démarquer en permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir non seulement des SMS, mais aussi des appels téléphoniques, des images et des vidéos haute définition sans avoir besoin d'un réseau cellulaire. Par comparaison, l’iPhone 14 permet seulement d’envoyer des SOS d’urgence (pas d'en recevoir).

Apporter la connectivité à des régions inaccessibles par les réseaux terrestres

“Cette technologie de communication utilise des satellites et d'autres véhicules non terrestres pour apporter la connectivité à des régions qui étaient auparavant inaccessibles par les réseaux terrestres, que ce soit au-dessus des montagnes, à travers les déserts ou au milieu de l'océan. Elle sera également essentielle pour assurer l'opérabilité dans les zones sinistrées et pour alimenter la future mobilité aérienne urbaine (UAM), comme les avions sans pilote et les voitures volantes “, explique le communiqué de l’entreprise.

Il souligne également que ce nouveau modem répond aux normes 3GPP, ce qui “garantit l'interopérabilité et l'évolutivité des services proposés par les opérateurs de télécommunications, les fabricants d'appareils mobiles et les fabricants de puces du monde entier“. Cette technologie contribuera par ailleurs à ouvrir la voie à des réseaux hybrides terrestres et non terrestres "en préparation de l'arrivée de la 6G", a déclaré Min Goo Kim, vice-président de Samsung.