Samsung laisse entrevoir le futur de ses écrans pliables

Samsung continue le développement de ses smartphones pliables. Après les Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip, l'entreprise Sud-coréenne a laissé apercevoir des nouveaux venus dans une vidéo publiée aujourd'hui.



Il s'agit à la base d'une présentation des écrans OLED de la marque, mais Samsung y laisse entrevoir de potentiels futurs produits. Entre autres, le S-Foldable. Contrairement aux précédents téléphones pliables de la marque, celui ne se plie pas qu'en un seul point, mais sur deux zones différentes. Une innovation permettant de le replier sur lui-même. Autre appareil, le "Slidable". Celui-ci permet d'étendre la surface de son téléphone grâce à un bout d'écran coulissant qui apparaît sur la droite, venant ainsi compléter l'écran principal.

Une tablette pliable en route ?

Mais ce n'est pas tout. L'entreprise voit plus grand et propose ses écrans pliables dans un format élargi. En effet, sur la vidéo promotionelle on peut voir un ordinateur disposant d'un double tactile pliable de 17 pouces couvrant l'intégralité de sa surface intérieure (pas de clavier physique !). Ce "Foldable Laptop" – nom quelque peu amusant sachant que les ordinateurs portables sont traditionnellement conçus pour être pliés – s'apparente davantage à une tablette grand format.



Pour l'instant, on ne sait pas si des produits basés sur ces concepts seront un jour mis sur le marché. Mais cette vidéo indique que la société coréenne n'en a pas fini avec cette technologie. De son côté, son concurrent Apple serait également en train de peaufiner un iPhone pliable pour 2023.