Samsung va réduire sa production de puces mémoire face à la saturation du marché

Ce 7 avril 2023, Samsung Electronics a annoncé anticiper une chute de 96% de son résultat d'exploitation sur la période janvier-mars 2023. Estimé à 600 milliards de wons (environ 417 millions d’euros), il s’agit du trimestre le plus bas jamais enregistré depuis 2009. C’est la première fois en 14 ans qu’il est inférieur à 1000 milliards de wons.

Samsung va significativement ralentir sa production de puces mémoire

Depuis plusieurs mois, ses concurrents Micron Technology, Kioxia ou encore SK Hynix ont décidé de réduire leur production de puces mémoire pour s’adapter à la baisse de la demande. Et si Samsung faisait jusqu’à présent de la résistance, estimant pouvoir tenir jusqu’à ce que le marché se rétablisse au cours du deuxième trimestre de cette année, le géant coréen a finalement fini par s’y résoudre.



Dans un communiqué publié ce 7 avril 2023, le groupe a expliqué qui allait ralentir sa production de semi-conducteurs "de manière significative", "en particulier pour les produits dont l'approvisionnement est sécurisé".



Il a noté que la demande de puces mémoire avait "nettement chuté" et l'explique par une situation macroéconomique difficile et par la dégradation de la confiance des entreprises partenaires qui "continuent d'ajuster leurs stocks pour améliorer leur situation financière". Le fait que Samsung ait récemment été obligé de diminuer les prix unitaires de ses puces n’a pas dû arranger ses bénéfices.

Contrecoup de la baisse des ventes de smartphones et de PC

La baisse de la demande de composants est un contrecoup de "la faiblesse persistante de la demande de produits informatiques" a expliqué Samsung. Les smartphones d’abord (le groupe avait indiqué lors de la présentation de ses résultats du dernier trimestre 2023 que les modèles d'entrée et milieu de gamme étaient les plus touchés), mais aussi les PC, dont les ventes ont marqué le pas après avoir été portées à des niveaux inédits pendant la pandémie.



Notons que Samsung a assuré qu’il continuerait malgré tout à investir dans les semi-conducteurs pour "garder sa position de leader du secteur". En mars, la société a d’ailleurs dévoilé son intention de construire au cours des deux prochaines décennies le plus grand centre de fabrication de puces au monde, à Yongin, au sud de Séoul. Un projet à 227 milliards de dollars soutenu par le gouvernement sud-coréen.



L'entreprise devrait annoncer ses résultats financiers complets, y compris son bénéfice net et ses résultats par secteur à la fin du mois d'avril.