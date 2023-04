Samsung pourrait délaisser Google pour Bing de Microsoft

Revigoré par le succès de ChatGPT, dans lequel il a investi, Microsoft retrouve des ambitions dans la recherche en ligne. Le géant de Redmond cherche même à frapper un gros coup : selon le New York Times, il négocierait avec Samsung pour faire de Bing le moteur par défaut du navigateur installé sur les smartphones du groupe sud-coréen.

Un tel accord représenterait un changement radical dans la dynamique du marché. Il aurait en effet paru inconcevable il y a encore un an, tant la domination de Google n’incitait pas Samsung à négocier avec un autre acteur pour ne pas mécontenter ses utilisateurs. Ni même Microsoft à tenter de surenchérir. L’intégration de ChatGPT à Bing pourrait cependant avoir rebattu les cartes.

3 milliards de recettes par an

D'après les données de Statcounter, la part de marché de Samsung Internet s’élève à 2,6% dans le monde. Elle monte à 4,5% du trafic réalisé depuis un smartphone. Moteur par défaut du navigateur depuis douze ans, Google générerait un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de dollars grâce à ce partenariat.

Cela ne représente qu’une toute petite partie des recettes publicitaires du groupe de Mountain View, qui ont dépassé la barre des 200 milliards de dollars l’an passé. Mais une victoire de Microsoft représenterait un signal négatif avant l’ouverture des négociations avec Apple pour définir le moteur par défaut de son navigateur Safari. Cet accord rapporterait actuellement 20 milliards de dollars par an à Google.

Pour convaincre Samsung, Microsoft devra certainement se montrer plus généreux que son rival, avec une somme fixe se chiffrant en milliards de dollars et peut-être un pourcentage sur les recettes publicitaires réalisées grâce au navigateur. Selon le New York Times, les négociations se poursuivent. Et Samsung pourrait finalement décider de prolonger son partenariat avec Google.