Samsys s'associe à Poclain pour connecter le matériel agricole

Fils d’agriculteur, Olivier Guille, l’un des trois associés à l’origine de Samsys, a vu émerger un besoin sur la connaissance et le suivi des machines agricoles tractées sans roue. Charrues, déchaumeurs, cover crop… Les différents outils de travail du sol utilisés, notamment, par une coopérative d’agriculteurs, ont été à l’initiative de la création de Samsys en 2017 à Lille avant que les entrepreneurs agricoles ne s’intéressent eux aussi à la solution.



"Ces professionnels avaient un besoin de fluidité dans l’organisation de leurs tâches et voulaient facturer au plus juste, quand jusque-là, tout se faisait à l’oral", explique Olivier Guille. En élargissant sa typologie de clients, Samsys a commencé à mesurer et quantifier les différents postes de dépenses de la machine, le carburant en tête, afin que les utilisateurs puissent les répercuter à leurs clients. "C’était aussi l’occasion d’identifier les postes de dépenses inutiles pour agir comme les machines qui tournent au ralenti ou les déplacements inutiles."

Une troisième phase d’évolution

Samsys a peu à peu instauré un dialogue avec les équipements, recueillant des données multiples. "Nous avec échangé avec les constructeurs, maître de la donnée, pour les accompagner dans la réalisation de leur prototype. Installé, notre outil collecte des informations qui serviront à réaliser les ajustements nécessaires."



Les capteurs connectés donnent à voir en temps réel ce qui se passe dans la machine, pendant sa phase de conception. Une fois aux mains du client, Samsys transmet des statistiques d’usage sur les différents véhicules de la flotte. "Nous pouvons également apporter des conseils aux clients pour optimiser les réglages ou prendre la main à distance pour un diagnostic."





Gérer au mieux son parc

Agriculteurs à la tête d’une exploitation ou entrepreneurs agricoles se tournent vers Samsys pour gérer leur flotte de matériels. La solution anticipe les défaillances et permet une maintenance prédictive ; elle analyse les chantiers en réalisant une cartographie des rendements ou de la consommation de carburant. La start-up a également mis en place de nouveaux Dashboard pour les machines.



"Nous avons développé une vue orientée sur la flotte pour apporter une vision globale des parcelles et des chantiers." Cette version des écrans à destination des constructeurs leur permet de sélectionner les signaux CAN à remonter dans le cloud et de choisir la façon dont ils vont s’afficher ou être représentés. Autant d’options qui simplifient la prise de décision et évitent une perte de temps en localisant les machines du parc.



Toutes les données générées par les utilisateurs et les matériels, collectées par les compteurs connectés Samsys Activity, sont exportables au format Excel. Elles s’intègrent ainsi aux logiciels de comptabilité déjà existants puisque tous les services fonctionnent avec des API qui peuvent être directement appelées par des partenaires.

Se rapprocher des constructeurs

Même si les compteurs Samsys Activity peuvent s’adapter à des machines existantes, les associés se tournent vers les constructeurs afin d’équiper les machines neuves en sortie d’usine. Déjà en lien avec John Deere, Samsys vient d’officialiser un partenariat avec l’industriel Poclain Hydraulics, fabricant de moteurs hydrauliques à pistons radiaux.



"Le groupe travaille déjà avec plusieurs constructeurs. Nous proposerons une solution clé en main en amenant notre outil." Les clients de Poclain profiteront des services numériques dès le prototypage et le design d’une nouvelle machine. Cette collaboration devrait amener la start-up à passer de 6 à 10 salariés en 2023 et contribuera au développement de son activité, notamment vers le secteur du BTP.