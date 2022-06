Sanofi lance son accélérateur digital pour devenir leader dans l'e-santé

Sanofi annonce ce mercredi 8 juin le lancement de son "premier accélérateur digital" implanté à Paris. Il vise à "développer des produits et des solutions" pour transformer "la pratique de la médecine" grâce "au numérique", "aux données" et à "l'intelligence artificielle". L'objectif : figurer parmi les leaders de la santé digitale.



300 personnes d'ici deux ans

L'accélérateur s'appuie déjà sur une équipe de près de 75 personnes et devrait en compte 300 d'ici deux ans. Les experts recherchés sont spécialisés dans le product management, le développement fulls stack et la data science. Il intégrera des équipes issues aussi bien de la mobilité interne que de recrutements externes. Le tout, soutenu par une "accelerator academy" dédiée à la montée en compétence des employés. Un partenariat avec l'organisation internationale Women in Tech a été noué afin de combler le déficit de femmes dans le secteur du numérique.



Dans un premier temps, l'accélérateur est chargé de répondre aux besoins non pourvus des patients souffrant de dermatite atopique (une maladie inflammatoire de la peau) en France, en Italie et en Espagne. L'équipe développe actuellement une plateforme et des outils de données pour mieux engager les professionnels de santé et les sensibiliser, ainsi que leurs patients, à la maladie et aux traitements disponibles.

Sanofi met le paquet sur le digital

Ce nouveau dispositif fait partie de la nouvelle stratégie digitale de Sanofi. Plus de 300 nouvelles personnes ont ainsi rejoint le groupe français au cours des 18 derniers mois en France, en Espagne, aux Etats-Unis et au Canada pour renforcer les équipes spécialisées dans le digital, les données et la cybersécurité.



Sanofi fait également partie des membres fondateurs de l'accélérateur Future4care aux côtés de Capgemini, Generali et Orange. Les start-up spécialisées dans l'e-santé bénéficient d'une accompagnement personnalisé et peuvent tester leurs solutions. L'entreprise noue aussi des partenariats avec des jeunes pousses, telles que Aqemia pour trouver un antiviral contre le Covid-19 ou, plus récemment, Medical Intelligence Service pour développer une IA de diagnostic des maladies rares.