Santé Académie mobilise 12 millions d'euros pour accélérer le déploiement de son offre de formation

A chacun son rythme. Les modules vidéo interactifs de Santé Académie privilégient des temps de formation courts, d'un seul tenant ou espacés. Ce format a séduit plus de 20 000 professionnels libéraux depuis 2020, date de la création de cette start-up à Lyon, qui vient de lever 12 millions d'euros, dont 8 millions en capital, et 4 en endettement.



La levée de fonds est suivie par les deux investisseurs historiques, MAIF Avenir et le fonds Digital Venture de Bpifrance, qui avaient déjà apporté 2 millions d'euros en amorçage en 2020. Le fonds Racine2 des sociétés Serena et makesense, et enfin Sofiouest du groupe Sipa, propriétaire de Ouest France, intègrent le tour de table. Les trois cofondateurs, Stanislas de Zutter, 34 ans, Félix Levious, 34 ans, et Jessyn Rezyga, 31 ans, restent majoritaires.

Séduire les hôpitaux, cliniques et Ehpads

"Il y a deux millions de soignants en France. C'est un enjeu de santé publique que d'améliorer leurs conditions de formation, parce que leurs métiers se complexifient", dit Stanislas de Zutter, qui cite l'exemple des pharmaciens pendant la crise du Covid qui ont été autorisés à vacciner les Français, et qui se sont formés rapidement.



Pour élaborer ses programmes répartis dans 60 thématiques, la jeune pousse a recours à des médecins et formateurs de référence. Son équipe de 60 salariés développe la plateforme et réalise les vidéos. Pour valider les contenus, elle s'appuie sur un comité scientifique, qui comprend plusieurs professeurs de médecine, dont le gastro-entérologue Vincent Mallet à l'hôpital Cochin. "Nous avons aussi d'anciens praticiens qui oeuvrent comme responsables pédagogiques", ajoute Stanislas de Zutter.

Une trentaine de recrutements d’ici fin 2023

La levée de fonds vise à élargir encore les contenus et à structurer l'offre. Jusqu'à présent, Santé Académie s'adressait essentiellement aux professionnels qui exercent en libéral. L'ambition est de convaincre les DRH des établissements hopsitaliers, des cliniques et des Ehpad. Santé Académie a déjà des contrats avec le service de santé des armées et le groupement hospitalo-universitaire psychiatrie et neurosciences de l'APHP.



L'effectif de l'entreprise devrait passer de 60 à 90 personnes d'ici la fin de l'année, notamment dans les profils tech du développement informatique ainsi que dans la création des contenus pédagogiques.