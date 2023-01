SAP supprime 3000 emplois et songe à revendre ses parts dans Qualtrics

SAP, champion allemand de l'ERP, n'est pas épargné par la vague de licenciements qui touche actuellement tous les acteurs du numérique. Il annonce ce jeudi 26 janvier un plan de suppression de 3000 emplois, soit 2,5% de sa masse salariale à travers le monde. Il rejoint ce faisant Microsoft, Salesforce, Google et bien d'autres.

Cette annonce survient dans un contexte pourtant positif pour SAP, qui indique avoir atteint tous ses objectifs financiers en 2022 et dont les revenus liés au cloud ont augmenté de 33%, avec un backlog de 12 milliards d'euros. Il s'agit d'une mesure d'optimisation des coûts dont l'impact ne devrait se faire vraiment sentir qu'en 2024, et dont l'entreprise estime qu'il lui fera économiser 350 millions d'euros par an.

Lâcher Qualtrics et se concentrer sur le cloud

En outre, SAP cherche à revendre ses parts dans Qualtrics, spécialisé dans l'expérience client, afin de se concentrer sur son activité cloud. Pour rappel, il en avait fait l'acquisition en 2018 pour 8 milliards de dollars et l'avait introduit en bourse en 2021. SAP en possède toujours 71% et Qualtrics est actuellement valorisé 7 milliards de dollars.

Plus généralement, SAP s'attend à des revenus en hausse en 2023 et ne semble pas inquiet du contexte macroéconomique. Il peut notamment compter sur de nouveaux gros clients, dont le groupe BMW qui a signé le 25 janvier l'un des plus gros contrats de l'histoire de SAP pour passer toutes ces activités sur S/4HANA.