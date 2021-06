Scalinx veut devenir un fournisseur clé de l'Europe dans les puces de conversion du signal

Spin-off de Télécom Paris fondée en 2015, Scalinx revendique un savoir-faire unique en Europe dans la conception de circuits de conversion du signal analogique-numérique et numérique-analogique. Ces composants jouent un rôle essentiel dans la chaîne de traitement de signaux physiques, comme ceux captés par les radars ou les antennes 5G.



Son innovation lui a permis de s’autofinancer les premières années en signant des contrats de plusieurs millions d’euros avec Thales dans la défense et un équipementier européen dans l’instrumentation de mesure. En février, la pépite parisienne (une cinquantaine de collaborateurs répartis à Paris, Caen et Grenoble) a bouclé une levée de fonds de 10,5 millions d’euros. Son ambition : libérer l’Europe de sa dépendance aux fournisseurs américains dans les puces de conversion du signal.