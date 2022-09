Scintil Photonics lève 5,5 millions d'euros supplémentaires pour ses circuits photoniques

La start-up grenobloise Scintil Photonics, qui développe des circuits photoniques intégrés sur silicium, annonce ce mardi 6 septembre une extension de son tour de table de série B de 5,5 millions d'euros, auprès d'Applied Ventures ITIC Innovation Fund. Elle complète la levée de fonds de 13,5 millions d'euros annoncée en juin dernier, et menée par le fonds de corporate venture du groupe Bosch, avec ses investisseurs historiques Innovacom, Supernova Invest et Bpifrance.



L'objectif de ce financement est "d’élargir ses sources d’approvisionnement au niveau mondial et d'accélérer son déploiement commercial en zones Amérique et Asie-Pacifique", et de produire sa technologie en série.



une entreprise "fabless"

Scintil Photonics conçoit des circuits intégrés photoniques en silicium avec lasers et amplificateurs optiques intégrés sur une seule puce. Il sont utilisés notamment dans l'industrie des data centers, du cloud et des télécoms, et pour le calcul haute performance. Il s'agit de composants gérant la connectivité entre différents serveurs et qui permettent "des communications ultra-haute vitesse grâce à une parallélisation extensive et un débit plus élevé, passant de 800 Gbit/s à 3200 Gbit/s", d'après l'entreprise.



La start-up conçoit la technologie et fait fabriquer les puces dans une fonderie de silicium multi-clients. Basée à Grenoble, elle possède également des bureaux à Toronto au Canada. Applied Ventures ITIC Innovation Fund est un fonds créé par Applied Ventures, la société de capital-risque de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials, et ITIC-Taiwan, la filiale de capital-risque de l'Institut de recherche en technologie industrielle, un consortium de R&D basé à Taïwan.