Screeb lève 1,5 million d’euros pour aider les équipes "produits" à mieux comprendre les utilisateurs

Aider les équipes "produits" à mieux comprendre le comportement d’un utilisateur sur un site web ou une application mobile pour prioriser les évolutions à venir, tel est l’objectif de la plateforme lancée par Screeb l’an dernier. La start-up nantaise vient de boucler une première levée de fonds de 1,5 million d’euros.



Y participent les fonds Epopée gestion à Brest et Supercapital à Paris mais aussi plusieurs business-angels investis dans le monde du Saas comme Thibaud Elzière d’eFounders, Eduardo Ronzano de Keldoc, Stan Massueras d’Intercom ou Frédéric de Gombert et Nicolas Dupont d’Akeneo, également basé à Nantes. Cette opération doit permettre à Screeb d’accélérer son déploiement en France et en Europe. Aujourd’hui, la start-up indique outiller des centaines d’équipes produits dans 33 pays.



25% de son revenu mensuel récurrent est réalisé hors de France. Screeb indique équiper des sociétés comme Nespresso, Smallable, Monoprix, Orange, Pennylane ou AB Tasty. "Tous les secteurs d’activité se digitalisent. Les entreprises structurent donc des équipes en charge de concevoir et d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs, et ce sont ces équipes que nous outillons avec Screeb", explicite Michael Hirbec, co-fondateur de Screeb avec Simon Robic et Samuel Berthe.

Une équipe qui doit doubler

Concrètement, cette solution de Product-Led User Research intègre différentes fonctionnalités pour analyser le comportement des utilisateurs sur un site ou une application, les interroger de manière ludique mais également identifier ceux qui sont les plus pertinents à inclure dans des sessions de bêta-tests.



Selon Simon Robic, 30 % des clients de Screeb utilisent la solution tous les jours, et 50 % de manière hebdomadaire. "Notre ambition est de construire l’outil de référence pour ces métiers." Pour ce faire, la start-up nantaise, organisée en full-remote, prévoit d’ici six mois de doubler son équipe (5 salariés) avec des recrutements techniques, marketings et commerciaux.