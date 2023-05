Sekoia lève 35 millions d'euros pour sa "tour de contrôle" cyber

Trois ans après son lancement commercial, Sekoia.io mène la plus importante levée de fonds pour un acteur français de la cybersécurité depuis plus de six mois. Mercredi 24 mai, l’éditeur a officialisé un tour de table de 35 millions d’euros, mené notamment auprès de la Banque des Territoires et de Bright Pixel, la branche d'investissement de la holding portugaise Sonae.



Cette somme, qui s’ajoute aux 10 millions d’euros levés en 2020, va permettre à Sekoia de doubler ses équipes, actuellement autour de la centaine. Objectif: “diffuser largement notre technologie afin de devenir le leader de la détection et réponse cyber en Europe”, explique Freddy Milesi, son fondateur et patron.

250% de croissance

La plateforme logiciel de Sekoia combine deux éléments, lui permettant de se présenter comme une "tour de contrôle" de la cybersécurité. D’abord, une solution de détection et réponse étendues (XDR), qui surveille en temps réel l’ensemble de l'infrastructure informatique (réseau, terminaux, cloud…) pour repérer les cyberattaques. Ensuite, une plateforme de renseignement sur les menaces qui doit permettre d’anticiper de potentielles attaques.



La société, qui n’est pas encore rentable, revendique plus de 100 clients. Elle assure que son chiffre d’affaires a progressé de 250% sur chacune des deux dernières années. En 2023, celui-ci elle vise la barre des dix millions d’euros. La start-up se fixe aussi pour objectif de protéger plus de 3,5 millions d’employés sur le continent d’ici 24 mois.