Semi-conducteurs : la Chine réplique aux États-Unis avec un plan à 140 milliards de dollars

La guerre froide des semi-conducteurs vit son moment course à l'armement. La Chine aurait l'intention de consacrer 143 milliards de dollars sur cinq ans à un plan de soutien à son industrie des puces, selon plusieurs sources interrogées par Reuters.



Distribué sous la forme d'allègements fiscaux et de subventions pour établir de nouvelles usines, l'objectif serait d'assurer son autosuffisance, dans un contexte où les États-Unis ont renforcé en octobre leurs contrôles à l'exportation de puces et de composants destinés à la fabrication de semi-conducteurs avancés, pour des raisons liées officiellement à la sécurité nationale.



La Chine voit la stratégie américaine comme une démarche protectionniste et a déposé le 12 décembre une demande de règlement de différend auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour tenter d'annuler les mesures américaines.

Le Japon et les Pays-Bas font bloc contre la Chine

En parallèle, les États-Unis ont incité le Japon et les Pays-Bas à rejoindre leurs efforts pour bloquer les tentatives chinoises de développer son industrie des semi-conducteurs, depuis les laboratoires de recherche jusqu'aux usines de fabrication. Ces deux pays constituent en effet, en dehors des États-Unis, des exportateurs importants d'équipements de production pour les semi-conducteurs, par le biais des sociétés Tokyo Electron et ASML Holding. Les deux alliés des Américains ont donné leur accord de principe selon Bloomberg.



Le Japon va lui-même injecter 70 milliards de yens (près de 500 millions d'euros) dans la production de semi-conducteurs de nouvelle génération afin d'assurer son indépendance technologique d'ici 2030. Les entreprises qui bénéficieront du plan chinois sont des producteurs d'équipements tels que Naura Technology, Kingsemi et Advanced Micro-Fabrication Equipment. Les compagnies touchées par les restrictions à l'export sont par exemple Yangtze Memory Technologies et Smic.